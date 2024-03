Dove vedere Masters 1000 Miami 2024, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Canali e programmazione completa

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Masters 1000 di Miami in programma dal 20 al 31 marzo con Alcaraz e Sinner prime due teste di serie. Assenti Djokovic e Nadal, mentre per i colori azzurri oltre all'altoatesino, al via Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi e Berrettini e il qualificato Vavassori.

Dopo il primo Masters 1000 stagionale disputato ad Indian Wells (California) che ha visto la vittoria dello spagnolo Alcaraz, il circuito Atp si sposta a Miami, dove da mercoledì 20 al domenica 31 marzo, sarà in programma l'altro Masters 1000 statunitense, sui campi in cemento dell'"Hard Rock Stadium" di Miami Gardens (Florida).

Due le defezioni importanti che sono quelle di Djokovic e Nadal: il serbo perchè vuole centellinare le forze in vista dei tornei sulla terra rossa, lo spagnolo invece non si sente ancora pronto per scendere in campo dopo il grave infortunio che gli ha fatto perdere tutta la stagione scorsa ( lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra).

Saranno Alcaraz e Sinner i grandi favoriti del torneo, con un tabellone composto da 96 giocatori e con le trentadue teste di serie che salteranno il primo turno grazie al bye a loro disposizione. Per i colori azzzurri, oltre all'altoatesino, presenti Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi ,Vavassori (proveniente dalle Qualificazioni) e Berrettini, con quest'ultimo al rientro dopo i tanti infortuni di quest'ultimo anno e mezzo.

Il montepremi complessivo del torneo della Florida corrisponde a 8.262.126 euro , dei quali 1.016.293 andranno al vincitore, con l'aggiunta 1000 punti per il ranking Atp. Nella scorsa stagione a vincere è stato il russo Medvedev che in finale sconfisse Sinner con del punteggio di 7-5, 6-3.

Master 1000 Miami, primo turno degli italiani

[2] J. Sinner vs BYE-> vincente di Cachin vs Vavassori

[23] L. Musetti vs BYE-> vincente di Safiullin vs Schwartzman

M. Arnaldi vs A. Fils

L. Sonego vs D. Evans

L. Darderi vs [PR] D. Shapovalov

[PR] M. Berrettini vs A. Murray

F. Cobolli vs Nishioka

A. Vavassori-Cachin

Master 1000 Miami, ottavi di finale teorici

[1] C. Alcaraz vs [16] B. Shelton

[11] G. Dimitrov vs [8] H. Hurkacz

[4] A. Zverev vs [15] K. Khachanov

[9] A. de Minaur vs [6] H. Rune

[7] C. Ruud vs [12] T. Fritz

[14] U. Humbert vs [3] D. Medvedev

[5] A. Rublev vs [10] S. Tsitsipas

[13] T. Paul vs [2] J. Sinner

Dove vedere Masters 1000 Miami 2024 in tv e streaming

Il Masters 1000 di Miami si potrà seguire su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder), Sky Sport Uno (ch 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Max (ch. 204). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Ricordiamo inoltre che da questa stagione durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni abbonato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

Pronta la squadra di telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Gaia Brunelli, Federico Zancan e Nicolò Ramella. Al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Laura Garrone, Marco Crugnola e Fabio Colangelo. Angelo Mangiante sarà l’inviato a Miami. Su Sky Sport 24 (ch. 200) aggiornamenti live e interviste; ogni giorno alle ore 12 e alle ore 13 il punto sulle sfide notturne, mentre alle ore 15.45 circa (live anche su Sky Sport Tennis) notizie e anticipazioni poco prima dell’inizio della nuova giornata di gioco.

Masters 1000 Miami, la programmazione TV

Mercoledì 20 marzo: Primo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Primo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max Giovedì 21 marzo: Primo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Primo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max Venerdì 22 marzo: Secondo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Secondo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max Sabato 23 marzo: Secondo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Secondo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max Domenica 24 marzo: Terzo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Terzo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max Lunedì 25 marzo: Terzo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Terzo turno LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max Martedì 26 marzo: Ottavi di finale LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Ottavi di finale LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max Mercoledì 27 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Quarti di finale LIVE dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis Giovedì 28 marzo: Quarti di finale LIVE dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Quarti di finale LIVE dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis Venerdì 29 marzo: Semifinali LIVE dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Semifinali LIVE dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis Domenica 31 marzo: Finale LIVE dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

