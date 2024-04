Arnaldi-O'Connell, dove vedere Atp Madrid 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Arnaldi-O'Connell. Il match è in programma il 25 aprile e vale per il primo turno del Masters 1000 spagnolo. Chi si impone sfiderà, nell'incontro successivo, il russo Daniil Medvedev.

Matteo Arnaldi comincia il suo percorso nell'Atp Madrid 2024, quarto torneo stagionale della categoria Masters 1000 e secondo a svolgersi sulla terra battuta. L'azzurro è il n°36 del ranking Atp e se la vedrà con Marco Trungelliti all'esordio. Il confronto Arnaldi-O'Connell non ha precedenti nel circuito maggiore, mentre ce n'è stato uno a livello Challenger: l'australiano si è imposto, nella semifinale di Spalato 2022, con il punteggio di 7-5 6-2.

Il tennista di Sanremo è reduce da un buon Atp 500 di Barcellona, dove ha raggiunto i quarti di finale. Il nativo di Sydney, n°67 Atp, ha perso al primo turno dell'Atp 250 di Monaco di Baviera.

Arnaldi-O'Connell, Atp Madrid 2024: dove vedere in tv e streaming

Arnaldi-O'Connell è in programma giovedì 25 aprile, come secondo incontro sul Court 6 a partire dalle ore 11.00 (al termine di Tabilo-Cobolli). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.