Dove vedere Masters 1000 Madrid 2024: streaming gratis e diretta tv Mediaset, Supertennis o Sky?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in programma dal 24 aprile al 5 maggio, con Sinner ed Alcaraz prime due teste di serie. Per i colori azzurri oltre all'altoatesino, saranno presenti Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Darderi.

Da mercoledì 24 aprile a domenica 7 maggio si disputerà il Masters 1000 di Madrid nell''impianto "Caja Magica" (campi in terra battuta), dove a darsi battaglia saranno 96 tennisti, con le 32 teste di serie che cominceranno il loro percorso dal secondo turno (bye all'esordio).

Con il forfait del serbo Djokovic, sarà l'azzurro Sinner, la prima teste di serie, seguito da Alcaraz, Medvedev, Zverev, Ruud e Zverev. Per l'Italia presenti anche Musetti (numero 29 del seeding), Arnaldi, Cobolli, Darderi e Sonego, con quest'ultimo che se dovesse battere Gasquet, sfiderebbe Sinner, per un bel derby azzurro.

Nel 2023 il torneo madrileno è stato vinto da Alcaraz, grazie al successo in finale sul tedesco Struff per 6-4, 3-6, 6-3. Il montepremi complessivo sarà di quasi 8 milioni, dei quali circa 936mila andranno al vincitore, con annessi 1000 punti per il ranking Atp.

Dove vedere Masters 1000 Madrid 2024 in tv e streaming

Il Masters 1000 di Madrid si potrà seguire su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder), Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Max (ch. 205). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis e con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta su tutti i campi di gioco.

Pronta la squadra di telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Lucio Rizzica, Alessandro Sugoni, Fabio Tavelli, Paolo Aghemo, Gaia Brunelli, Nicolò Ramella e Peppe Di Giovanni. Al commento Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Gianluca Pozzi e Andrea Arnaboldi. Dalila Setti sarà l’inviata a Madrid. Su Sky Sport 24 tutti i giorni dalle 12 aggiornamenti, collegamenti e interviste in ogni edizione, con le analisi e i commenti di Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti.

Masters 1000 Madrid, il calendario di gioco