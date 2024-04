Infortunio Sinner a Madrid: le condizioni del tennista azzurro dopo il match con Kotov

Dopo il successo con Pavel Kotov nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha parlato dell'infortunio all'anca destra accusato nel finale di partita. Ecco i dettagli sulle condizioni del tennista azzurro in vista del match contro Khachanov

Nella serata di lunedì 29 aprile, Jannik Sinner ha battuto il russo Pavel Kotov, numero 72 del ranking ATP, con il punteggio di 2-0 (6-2, 7-5) ed è approdato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid dove, salvo colpi di scena, affronterà Karen Khachanov nel pomeriggio di domani. Non è stato un match semplice per il tennista azzurro, che è parso dolorante all'anca destra, la stessa che lo aveva infastidito a Montecarlo. Un infortunio che il numero 2 al mondo ha comunicato al suo angolo con la seguente espressione: "Mi fa male" e che ha poi voluto raccontare nell'intervista in campo dopo la partita.

Infortunio Sinner: le parole del tennista azzurro dopo il match con Kotov

Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con un infortunio all'anca destra nel finale di partita contro Kotov. Ecco le parole del tennista altoatesino al termine del match, in cui ha spiegato che non si tratta di una nuova lesione, ma che il problema è legato al lavoro in palestra della scorsa settimana:

PAROLE - "Ho avuto un po' di problemi all'anca destra nell'ultimo periodo. Non è niente di grave, ma in alcuni momenti mi dà più fastidio. Ho un ottimo team che mi cura, spero di essere al meglio. Vediamo domani che cosa succederà, valuteremo che cosa è meglio per il mio corpo"