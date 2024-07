Ranking Atp: Sinner nuovo numero 2 del mondo, Dimitrov torna nella Top 10. Avanza Nardi, scende Sonego

Grazie alla vittoria nel Masters 1000 di Miami, il tennista azzurro Jannik Sinner si è portato per la prima volta alla seconda posizione del Rankin Atp, sorpassando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Dimitrov torna dopo sei anni nella Top 10, bene Nardi che sale al 76° posto.

Ieri sera Sinner ha vinto il Masters 100 Miami, battendo nettamente in finale il bulgaro Dimitrov, con il risultato di 6-3, 6-1; con questo successo il tennista azzurro è ufficialmente numero 2 del ranking Atp, sorpassando lo spagnolo Alcaraz per 65 punti (8710 vs 8645). Evento storico per il tennis italiano visto che Jannik è il primo a raggiungere la posizione numero 2 nella classifica mondiale.

Ora tra lui e il primo posto ancora ad appannaggio dell'eterno Djokovic ci sono ancora 1015 punti, ma se il tennista altoatesino continuerà con questa continuità di risultati, nulla è impossibile. Nella Top 10 entra di prepotenza (dopo sei anni) proprio Dimitrov, che grazie alla finale conquistata in Florida, avanza di tre posizioni, portandosi al nono posto, mentre perde una posizione il polacco Hurkacz.

Ottima anche l'ascesa dell'ungherese Marozsan (+19), ora 38° e del ceco Machac (+17) 43°; per i colori azzurri Arnaldi avanza di tre posti (numero 35 per lui) e Nardi addirittura di venti (ora 76°) mentre Sonego scivola in 61esima posizione (-8).

Ranking Atp, la Top 10

NOVAK DJOKOVIC - 9725 punti JANNIK SINNER - 8710 CARLOS ALCARAZ - 8645 DANIIL MEDVEDEV - 7165 ALEXANDER ZVEREV - 5370 ANDREY RUBLEV - 4890 HOLGER RUNE - 3795 CASPER RUUD - 3615 GRIGOR DIMITROV - 3540 HUBERT HURKACZ - 3425

Ranking Atp, la Top 10 azzurra

JANNIK SINNER - 8710 punti: numero 2 LORENZO MUSETTI - 1610 : numero 24 MATTEO ARNALDI - 1171: numero 35 LORENZO SONEGO - 875: numero 61 FLAVIO COBOLLI - 865: numero 63 LUCIAN DARDERI -781: numero 71 LUCA NARDI - 748: numero 76 FABIO FOGNINI - 599: numero 100 MATTEO BERRETTINI - 470: numero 135 GIULIO ZEPPIERI - 450: numero 144

Finale Masters 1000 Miami, Sinner-Dimitrov: gli highlights