Sonego-Auger Aliassime, dove vedere Atp Montecarlo 2024 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sonego-Auger Aliassime. Il match è in programma il 10 aprile e vale come secondo turno del Masters 1000 monegasco. Chi si impone sfiderà, nel prossimo incontro, il vincente di Zhang-Humbert.

Lorenzo Sonego comincia il suo percorso nell'Atp Montecarlo 2024, terzo Masters 1000 stagionale e primo sulla terra battuta. L'azzurro è il n°57 del ranking Atp e affronterà Félix Auger Aliassime al secondo turno. Il confronto Sonego-Auger Aliassime vanta tre precedenti, con il canadese che è in vantaggio per 2-1.

Il tennista di Torino è entrato nel tabellone principale come lucky loser e ha usufruito del bye all'esordio al posto dell'infortunato Carlos Alcaraz. Il nativo di Montréal, n°35 Atp, ha avuto la meglio sul qualificato italiano Luca Nardi.

Sonego-Auger Aliassime, Atp Montecarlo 2024: dove vedere in tv e streaming

Sonego-Auger Aliassime è in programma mercoledì 10 aprile, come primo incontro sul Court 9, alle ore 11.00. E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

I precedenti tra Sonego e Auger Aliassime

Dubai 2023 - Cemento - Secondo turno - SONEGO b. Auger Aliassime 7-6(4) 6-4

Rotterdam 2023 - Cemento indoor - Primo turno - AUGER ALIASSIME b. Sonego 6-2 6-3

Amburgo 2020 - Terra battuta - Primo turno - AUGER ALIASSIME b. Sonego 6-2 7-6(2)

VIDEO HIGHLIGHTS SFIDA 2° TURNO DUBAI 2023