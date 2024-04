Tabellone Atp Barcellona: Alcaraz numero 1 del seeding, al via anche Nadal con tre azzurri

E' stato sorteggiato il tabellone del torneo spagnolo che vedrà al via 48 giocatori, con le prime 16 teste di serie che salteranno il primo turno grazie al bye a loro disposizione. Al via tre azzurri: Musetti, Arnaldi e Cobolli con Alcaraz numero 1 del seeding.

Da lunedì 15 a domenica 21 aprile sarà in programma il torneo Atp 500 di Barcellona al "Real Club de Tenis": al via 48 tennisti, con le prime 16 teste di serie che salteranno il primo turno grazie al bye a loro disposizione. Non sarà presente Sinner che ha preferito preparsi per i Masters 1000 di Madrid e Roma, mentre Alcaraz (numero 1 del seeding), dopo il ritiro da Montecarlo per un piccolo infortunio, ha deciso di partecipare, cosiccome il connazionale Nadal. Gli altri possibili favoriti sono Rublev,Ruud e Tsitsipas.

In attesa delle Qualificazioni, sono tre gli azzurri nel main draw, ovvero Musetti (esordio contro Carballes Baena e un Qualificato), Arnaldi (Cazaux) e Cobolli (Nadal). Tra gli incontri più interessanti di primo turno ci sono Safiullin-Bautista Agut, Munar-Nishioka e Muller-Ramos-Vinolas.

Nella scorsa stagione a trionfare fu Alcaraz che in finale sconfisse il greco Tsitsipas con il risultato di 6-3, 6-4; il montepremi del torneo sarà €1.948.698, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti per il ranking Atp.

Tabellone Atp Barcellona

(1) Alcaraz bye

Van Assche vs Zhang

Diaz Acosta vs (WC) Rincon

(15) Coric bye

(10) Musetti bye

Carballes Baena vs (Q)

Kotov vs Ofner

(5) Tsitsipas bye

(4) De Minaur bye

Cobolli vs (PR) Nadal

Altmaier vs Popyrin

(16) Fils bye

(11) Davidovich Fokina bye

Machac vs (Q)

Lajovic vs (Q)

(6) Humbert bye

(8) Baez bye

Arnaldi vs Cazaux

(Q) vs (Q)

(9) Jarry bye

(14) Thompson bye

Munar vs Nishioka

Muller vs (WC) Ramos-Vinolas

(3) Ruud bye

(7) Khachanov bye

Safiullin vs (WC) Bautista Agut

Cachin vs (Q)

(12) Norrie bye

(13) Etcheverry bye

Marozsan vs (WC) Landaluce

Evans vs Nakashima

(2) Rublev bye