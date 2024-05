Auger Aliassime-Lehecka, dove vedere semifinale Atp Madrid 2024 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Auger Aliassime-Lehecka. L'incontro è in programma il 3 maggio e vale come seconda semifinale del Masters 1000 spagnolo. Chi si impone sfiderà, nell'ultimo atto di questo evento, il vincente di Fritz-Rublev.

Félix Auger Aliassime prosegue il suo cammino nell'Atp Madrid 2024 (terra rossa), quarto Masters 1000 stagionale. Il canadese è il n°35 del ranking Atp e affronterà Jiri Lehecka in semifinale. Il confronto Auger Aliassime-Lehecka è al suo secondo atto, con il ceco che si è imposto nell'unico precedente.

Il canadese ha per ora sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka, il francese Adrian Mannarino, il norvegese Casper Ruud e ha usufruito dei ritiri del ceco Jakub Mensik e dell'italiano Jannik Sinner. Il nativo di Mlada Boleslav, n°30 del seeding, ha avuto la meglio (dopo il bye del primo turno) sul serbo Hamad Medjedovic, il brasiliano Thiago Monteiro, lo spagnolo Rafael Nadal e avendo beneficiato del ritiro del russo Daniil Medvedev.

Auger Aliassime-Lehecka, Atp Madrid 2024: dove vedere in tv e streaming

Auger Aliassime-Lehecka è in programma venerdì 3 maggio, come terzo match sul Manolo Santana Stadium, non prima delle ore 20.00 (al termine di Fritz-Rublev). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

I precedenti tra Auger Aliassime e Lehecka

Australian Open 2023 - Cemento - Quarto turno - LEHECKA b. Auger Aliassime 4-6 6-3 7-6(2) 7-6(3)

VIDEO HIGHLIGHTS SFIDA AUSTRALIAN OPEN 2023