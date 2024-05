Camila Giorgi ha lasciato il tennis: nessun post social, ma il suo nome è nella lista dei ritirati

E arrivata oggi la notizia del ritiro dall'attività agonistica della tennista marchigiana classe '91 Camila Giorgi, visto che il suo nome compare sul sito dell'ITIA ((International Tennis Integrity Agency), che la segnala come una delle giocatrici ritirate.

Il suo ultimo incontro risale allo scorso 23 marzo, quando fu sconfitta nettamente dalla polacca Swiatek (doppio 6-1) al primo turno del torneo di Miami, si vociferava che sarebbe tornata per il Roland Garros (quarti di finale raggiunge nel 2018) in programma a Parigi dal 26 maggio, ma invece alla fine ha deciso per lo stop definitivo.

La Giorgi lascia l'attività con quattro titoli conquistati, di cui un 1000 (sul cemento di Montreal 2021), due sul cemento (Linz 2018 e Merida 2023) e uno sull'erba ('s-Hertogenbosch 2015). La miglior stagione è stata quella del 2021 con i quarti di finale all'Olimpiade, il titolo 1000 in Canada e soprattutto il ritorno tra le prime 35 del mondo, mentre il best ranking lo raggiunge il 22 ottobre 2018 (numero 26 del mondo).