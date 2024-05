Tabellone Atp Lione 2024: al via gli azzurri Sonego e Darderi con Humbert prima testa di serie

Presentazione e il tabellone del torneo transalpino in programma dal 19 al 25 maggio, sui campi in terra battuta del "Vélodrome Georges Préveral. Sono presenti due tennisti italiani, ovvero Sonego e Darderi che esordiranno rispettivamente contro Mpetshi Pericard e un Qualificato.

Da domenica 19 a sabato 25 maggio sui campi in terra battuta del "Vélodrome Georges Préveral" sarà in programma il torneo Atp 250 di Lione (giunto alla settima edizione), che vedrà al via 28 giocatori e con le prime quattro teste di serie (Humbert, Bublik, Mannarino e F. Cerundolo) che cominceranno direttamente dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione.

Per i colori azzurri saranno presenti Sonego e Darderi che esordiranno rispettivamente contro la wild card francese Mpetshi Pericard e un Qualificato; tra i match più interessanti segnaliamo il derby transalpino Muller-Gasquet, Monfils-Nishioka e Navone-Kotov.

Nella scorsa stagione a trionfare fu il tennista di casa Fils (primo titolo in carriera che in finale sconfisse l'argentino F. Cerundolo con il risultato di 6-3, 7-5. Il montepremi complessivo del torneo sarà di €651,865, con il vincitore che aggiungerà 250 punti per il ranking Atp. Di seguito vi riportiamo il tabellone completo del torneo francese.

Tabellone Atp Lione 2024

(1) Humbert bye

Koepfer vs Nakashima

Seyboth Wild vs Martinez

(Q) vs (5) Etcheverry

(3) Mannarino bye

Darderi vs (Q)

Evans vs Rinderknech

Munar vs (5) Tiafoe

(8) Monfils vs Nishioka

(WC) Mpetshi Pericard vs Sonego

(Q) vs (Q)

(4) Cerundolo bye

(7) Navone vs Kotov

(WC) Muller vs (WC) Gasquet

Vukic vs McDonald

(2) Bublik bye