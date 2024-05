Tabellone Atp Roma 2024, Sinner guida la folta pattuglia azzurra. Presenti i big Djokovic e Nadal

Il sorteggio del tabellone del torneo Atp di Roma sarà effettuato lunedì 7 alle ore 12 a Fontana di Trevi, con Sinner che sarà testa di serie numero 2 (Djokovic numero 1). In attesa delle Qualificazioni, tanti gli azzurri al via, dove ci sarà anche lo spagnolo Nadal.

Da mercoledì 8 a domenica 19 maggio sui campi in terra battuta del "Foro Italico", si disputerà il Masters 1000 di Roma che vedrà al via 96 giocatori, con le prime 32 teste di serie che salteranno il primo turno grazie al Bye a loro disposizione.

Tra gli azzurri, in attesa delle Qualificaizioni, presenti Sinner (testa di serie numero 2), Musetti (numero 24), Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi più le cinque wild card: Berrettini, Fognini, Gigante, Zeppieri e Vavassori. Al via anche Djokovic e Nadal, mentre Medvedev, infortunatosi ad un'anca a Madrid, è in dubbio.

Il sorteggio del main draw maschile sarà effettuato lunedì 7 alle ore 12 nel suggestiva location di Fontana di Trevi. Il regolamento prevede che i primi tennisti sorteggiati saranno quelli non teste di serie, poi dopo aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4. Poi si andrà avanti con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, poi dalla 9 alla 12 e tra il 13 ed il 16, dopo si proseguirà con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24 ed infine tra il 25 ed il 32.

Tabellone Atp Roma 2024

SORTEGGIO A FONTANA DI TREVI LUNEDI' 7 MAGGIO ORE 12