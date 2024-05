Thiem saluta per sempre Parigi e si commuove (VIDEO): "È lo Slam con i miei migliori risultati, grazie per tutti i..."

Il tennista austriaco Dominic Thiem dopo la sconfitta al secondo turno delle Qualificazioni contro il finlandese Virtanen, ha salutato per sempre il Roland Garros (commuovendosi), visto che alla fine della stagione si ritirerà a causa dei problemi ad un polso

Il tennista austriano Dominic Thiem (attuale numero 131 del ranking Atp), ha giocato il secondo turno delle Qualificazioni del Roland Garros, perdendo contro il finlandese Otto Virtanen per 6-2, 7-5, sconfitta che ha decretato la sua ultima partita da professionista dello Slam parigino, visto a fine stagione lascerà l'attività, a causa dei problemi al polso che lo stanno affliggendo ormai da tanto tempo.

Il classe '93, che qui a Parigi ha giocato due finali consecutive (2019 e 2020) dove perse solamente contro Rafa Nadal, ha avuto un grande tributo dal pubblico presente sul campo "Suzanne Lenglen, prima di ricevere un premio alla carriera da parte dell'organizzazione del torneo, che nei giorni scorsi ha subito parecchie critiche per non avergli concesso una wild card che avrebbe meritato, per i risultati ottenuti negli anni scorsi.

Nel suo discorso finale, Thiem ha voluto ringraziare tutti: di seguito vi riportiamo le sue parole (con video sottostante annesso).

Thiem, le sue parole di commiato a Parigi

"Grazie per oggi, e anche per due giorni fa, giocare le qualificazioni in uno stadio pieno come il Suzanne Lenglen, dove ho così tanti bei ricordi, è stato un grandissimo addio al Roland Garros. Grazie a tutti coloro che sono venuti e mi hanno dato un così grande supporto.. C'è davvero un legame speciale, un rapporto speciale con questo torneo Ho avuto così tanti grandi risultati, ricordi ed esperienze su questi campi. È lo Slam con i miei migliori risultati. Mi sono goduto ogni singolo anno. Grazie mille per tutti i ricordi, dureranno per tutta la vita".