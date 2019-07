Fabbiano – Stebe : Dove vederla in diretta TV e Streaming

Nella giornata di oggi, 26 Luglio, ci saranno i quarti di finale sul circuito di Gstaad. Ad incontrarsi sul Court 1 ci saranno l’italiano Thomas Fabbiano e il tedesco Cedrik-Marcel Stebe. Il pugliese nativo di Grottaglie, numero 90 nel ranking, dopo aver superato per 2-0 lo svizzero Ehrat e il connazionale Lorenzo Sonego per 2-1 (7-6, 3-6, 6-1) in un match giocato soprattutto sui nervi, dovrà ora confrontarsi con Stebe numero 455 al mondo. Sulla carta Thomas parte certamente da favorito, ma il tedesco a Gstaad quest’anno ci ha fatto vedere di non badare molto ai favoritismi sulla carta. Cedrik-Marcel infatti agli ottavi ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 80, per 2-0 (6-4, 6-4) e negli ottavi il ceco Jiri Vesely, numero 142, per 2-1 (7-6, 4-6, 6-3). Chi ne uscirà vincente da questo incontro dovrà giocarsela con uno tra Bautista Agut, testa di serie di Gstaad, e il portoghese Joao Sousa, il quale ha battuto proprio ieri l’italiano Gian Marco Moroni per 2-0.

Dove vederla

La partita inizierà non prima delle 17:20 e si potrà tranquillamente vedere su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Per chiunque volesse seguire l’incontro in streaming potrà farlo sulla maggior parte dei bookmakers (Sisal Matchpoint, Unibet, Snai, BWIN, Eurobet e Betfair). Per quest’ultimi basta disporre di un conto di gioco attivo.