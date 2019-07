Wimbledon: Djokovic piega Federer al tiebreak e vince il torneo

Dopo 5 ore e 2 minuti, Novak Djokovic piega Roger Federer nella finale di Wimbledon 2019. Per il serbo sono tre le vittoria all’atto conclusivo contro lo svizzero, dopo il 2014 e il 2015. Il match è stato avvincente e spettacolare e il numero 1 ATP ha avuto la meglio con un 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 e il definitivo 13-12 al tiebreak, per la prima volta utilizzato in finale sul 2-2 sul 12-12 al quinto e decisivo set. Grande rammarico per Federer che ha avuto due Championship points sul 2-2. Vittoria numero 5 per Djokovic in una finale di Wimbledon dopo quelle del 2011, 2014, 2015 e 2018.

Consumata quest’oggi la finale di Wimbledon femminile con la netta vittoria di Simona Halep contro Serena Williams, domani andrà in scena l’ultimo atto maschile con l’eterna sfida tra Roger Federer e Novak Djokovic. Lo svizzero ha superato in semifinale Nadal dimostrando ancora una volta la sua immensa classe, mentre il serbo ha battuto in quasi tre ore lo spagnolo Bautista. La finale di domani a differenza di quella di oggi, non è inedita: i due tennisti si sono già incontrati per ben due volte all’epilogo del prestigioso torneo inglese. Le sfide risalgono al 2014 e al 2015, entrambe vinte da Djokovic. Domani Federer avrà l’opportunità di rifarsi ma Nole non ha intenzione di mollare sul più bello.

I precedenti tra i due sono a favore del tennista serbo che ha battuto Roger per 25 volte contro le 22 dello svizzero. Gli spettatori inglesi vogliono assistere a una finale più combattuta rispetto a quella di oggi nel femminile, dove la Halep si è imposta su Serena Williams in 56 minuti di gara, con un secco 6-2, 6-2. Federer-Djokovic andrà in scena alle ore 15, Centre Court.

FEDERER-DJOKOVIC, DOVE VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV O STREAMING

Federer-Djokovic, dove vedere la finale diretta tv o streaming. La finale di Wimbledon sarà visibile tramite la piattaforma Sky che con il pacchetto Sky Sport permette agli abbonati di seguire tutte partite del torneo inglese. Il match inizierà alle ore 15. Qualora gli abbonati vogliano seguire il match in streaming su tablet, computer o smartphone, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go dove sarà possibile accedere a Wimbledon in qualsiasi momento della giornata. L’applicazione è facilissima da scaricare. Buon divertimento!