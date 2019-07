Mondiali Pallanuoto femminile: Italia-Ungheria, dove vedere diretta tv e streaming del quarto di finale 22 luglio

Dopo un girone eliminatorio convincente anche se non perfetto come poteva essere, la Nazionale femminile di pallanuoto si appresta ad affrontare l’Ungheria nel quarto di finale di questo Mondiale 2019. Il setterosa affronterà le ungheresi con la solita convinzione, grinta e tenace che il selezionatore Fabio Conti, sta inculcando alla squadra. L’Italia ha superato il gruppo D eliminatorio con sei punti, battendo Australia, Cina e Giappone. Le azzurre hanno realizzato ben 24 reti in tre gare, subendone 22. Le rivali dell’Ungheria, hanno rifilato la cifra monstre di 64 reti in una sola partita, alla Corea del Sud nel gruppo B, realizzando un totale di 96 gol in sole tre gare, concedendone 32.

Il match promette spettacolo e tutti gli italiani stanno attendendo con snervante attesa, questo importante evento per lo sport femminile. Dopo le ragazze d’oro del calcio, guidate dalla Bertolini, ora tocca al setterosa italiano. Squadra esperta e rodata per certe importanti sfide, le italiane non vogliono deludere. Il match andrà in scena lunedì 22 luglio, alle 11:30 ore italiane.

ITALIA-UNGHERIA, MONDIALE PALLANUOTO FEMMINILE, DIRETTA TV E STREAMING DEL MATCH

Italia-Ungheria, diretta tv e streaming. Il quarto di finale del Mondiale femminile di pallanuoto sarà visibile in diretta su Rai Sport HD alle 11:30. Qualora si voglia vedere il match in streaming, la Rai mette a disposizione l’app RaiPlay, dove si potrà vedere il match su smartphone, tablet e computer. La visione in streaming sarà disponibile anche su FINA TV.