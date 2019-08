Djokovic-Carballes Baena, US Open: diretta tv e streaming, dove vedere il match lunedì 26 agosto, ore 19:30

Inizia US Open e Novak Djokovic vuole fin da subito mettere le cose in chiaro. Dopo il trionfo di Wimbledon nella finale infinita contro Roger Federer, il serbo parte all’assalto di un altro slam. Questa volta tocca al torneo americano più prestigioso. New York è pronta per accogliere Nole e il suo cammino inizia contro lo spagnolo, numero 76 ATP, Carballes Baena. Un avversario agevole senza dubbio per il campione di Belgrado, oramai entrato da tanti anni nell’olimpo del tennis mondiale. Durante una recente intervista, Djokovic ha dichiarato di voler puntare solamente agli slam, e non ad altri tornei minori. Il suo obiettivo è quello di superare Roger Federer a livello di slam vinti.

Lo svizzero è a quota 20, segue Nadal con 18. Poi è il turno di Djokovic a quota 16. La sensazione è che Novak possa riuscire in tale impresa, anche se Federer non pare intenzionato a smettere di giocare finché il fisico glielo consentita. Il match inizierà questa sera alle ore 19:30.

Djokovic-Carballes Baena, diretta tv e streaming, US Open 26 agosto

Il 1/64 di finale di US Open, Djokovic-Carballes Baena in programma questa sera m, 26 agosto alle ore 19:30, non sarà trasmessa in diretta tv o streaming. Qualora ci fossero degli aggiornamenti, SuperNews vi comunicherà dove sarà possibile vedere il match.