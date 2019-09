Boxe, il 19 settembre a Firenze Fiordigiglio-Eggington in diretta streaming su DAZN

Fiordigiglio-Eggington, la grande boxe è in scena a Firenze. C’è molta attesa nella città toscana per l’evento organizzato dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dalla piattaforma streaming DAZN. Orlando Fiordigiglio, pugile aretino di origine campana, metterà in palio il titolo internazionale Ibf dei pesi welter contro Sam Eggington. L’italiano può vantare uno score di 31 vittorie con 13 ko e due sconfitte, mentre il britannico ha vinto 26 sfide in carriera con 15 ko ed ha perso 6 volte. L’incontro si disputerà giovedì 19 settembre allo ore 19.30 nella Tuscany Hall di Firenze e sarà caratterizzato da un combattimento sulle dieci riprese. In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento svoltasi in quel di Palazzo Vecchio, Fiordigiglio ha parlato così della sfida: “Sono ben preparato e determinato a dare il massimo. Eggington è un avversario difficile. Giovedì venite alla Tuscany Hall, vi garantisco che vedrete un grande spettacolo”. Il pugile classe 1984 è professionista dal 2010, vanta i titoli di campione d’Italia, dell’Unione Europea, intercontinentale ed internazionale dei pesi superwelter. Occupa il numero 5 al mondo della classifica stilata dall’International Boxing Federation.

Dove vedere Fiordigiglio-Eggington, streaming del match di boxe

L’incontro Fiordigiglio-Eggington sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Dazn alle ore 19.30. La piattaforma del gruppo Perform è tra gli organizzatori dell’evento che prevede anche i match per i titolo di campione Global Wbo tra Davide Morello e Luther Clay e quello per la corona Ibf dei pesi superpiuma tra Devis Boschiero e Ivan Tomas.