Federer-Dimitrov, US Open 2019: diretta tv e streaming, dove vedere match 3 settembre

E’ tempo di quarti di finale US Open per King Roger. Federer si appresta ad affrontare il bulgaro Dimitrov in uno scontro che si preannuncia epico. Reduce dalla finale persa a Wimbledon contro Djokovic, lo svizzero è senza dubbio uno dei favoriti assieme al serbo di Belgrado e Rafa Nadal. Il cammino di Federer nel torneo è stato eccellente: al momento, il campione elvetico ha concesso solamente due set in sole quattro partite. Solamente l’indiano Nagal e il bosniaco Dzumhur l’hanno piegato in un set. Gli ultimi due incontro contro Evans e Goffin sono terminati con dei facili 6-2;6-1;6-1 e con un 6-2;6-2;6-0. Ciò testimonia come Roger punti alla vittoria di questo importante slam americano e di come il suo stato di forma sia strabiliante.

Non è da meno il cammino di Dimitrov. Anche lui come Federer ha concesso solamente un set agli avversari, ma ha disputato un incontro in meno. Infatti, Dimitrov non ha disputato il 1\32 di finale contro Coric, ritiratosi. Dunque il numero 78 ATP potrebbe sfruttare il match in meno disputato finora per mettere in seria difficoltà Federer. L’ultimo incontro con l’austriaco De Minaur è stato combattuto nel primo set, finito 7-5 per il bulgaro. Il match andrà di scena martedì 3 settembre alle ore 17.

Federer-Dimitrov, US Open 2019: diretta tv e streaming, dove vedere quarto di finale US Open 3 settembre

Il match US Open, Federer-Dimitrov, valido per il quarto di finale US Open 2019 e in programma martedì 3 settembre alle ore 17, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, canali 210 e 211 Sky, disponibili anche su DAZN. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming, è disponile l’applicazione Eurosport Player. Buon divertimento!