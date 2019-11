Aspettando Surviver Series 2019

Stanotte si terrà all’ Allstate Arena di Rosemont l’evento più atteso che chiude l’anno WWE le Surviver Series. Quest’anno non saranno solo i roster, di Raw e SmackDown a sfidarsi, ma anche quello di NXT, che racchiude gli atleti delle arti marziali miste. Tanti sono quelli che provengono da quest’ultimo, Cain Velasquez, Brawn Stroman, Kevin Owens, John Cena ecc. Più degli altri anni questo è lo show più atteso per gli appassionati.

Ci saranno 8 match tra cui 3 Triple threat match dove vince il match il primo che mette a segno uno schieramento o una sottomissione ad uno degli avversari;

L’ incontro femminile tra Baylei campionessa di SmackDown, Becky Lynch campionessa di Raw e Shayna Baszler campionessa di NXT.

L’incontro maschile tra AJ Styles campione di Raw, Shinsuke Nakamura campione di SmackDown e Roderick Strong campione di NXT.

L’incontro tra I campioni di coppia, Big E e Kofi Kingston di SmackDown, The Viking di Raw e The Undisputed Era di NXT.

Ci saranno due surviver serius elimination match una al maschile e una al femminile, in cui 5 lottatori per ogni tim si scontreranno, perde il tim che rimane senza lottatori per primo.

Nell’incontro al maschile abbiammo:

Nel team di Raw abbiamo Drew McIntyre, TBA, Randy Orton, Ricochet e Seth Rollins.

Nel team di SmackDown Braun Strowman, King Corbin, Mustafa Ali, Roman Reigns e Shorty G.

Nel team di NXT ancora devono decidere.

Nell’ incontro al femminile abbiamo:

Nel team di Raw Asuka, Charlotte Flair, Kairi Sane, Natalya e Sarah Logan.

Nel team di SmackDown Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Nikki Cross e Sasha Banks.

E nel team di NXT Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai, Rhea Ripley e Toni Storm.

Altri tre titoli verranno messi in palio

Quello di Brock Lesnar vs. Rey Mysterio per il titolo di campione WWE,

quello di Bray Wyatt vs. Daniel Bryan per il titolo universale e quello di Adam Cole vs.

Pete Dunne per il titolo di campione NXT. Anche quest’anno lo spettacolo per I tifosi di questo sport non manca, l’entrata della NXT fin ora promette bene.