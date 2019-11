NFL highlights: i migliori audio dei giocatori microfonati nella Week 11

La dodicesima settimana della regular season NFL è ormai alle porte, ma qualcosa della Week 11 trascorsa ce la possiamo ancora portare con noi. Nello sport americano in generale è abitudine microfonare alcuni dei giocatori per avere una prospettiva interna al match, tra agonismo, parolacce e battute esilaranti. Ecco allora che vi proponiamo il meglio degli audio dei giocatori nella scorsa giornata.

NFL highlights: gli audio dei giocatori nella Week 11

Le partite della scorsa giornata hanno ovviamente rappresentato alti e bassi per le squadre impegnate. La corsa per la postseason è ancora nel vivo, ma se in alcune division c’è ancora gara in altre i giochi sembrano ormai essere fatti.

Partendo dalla American Football Conference, nella East Division sono i New England Patriots a comandare con il record invidiabile di 9 – 1, seguiti dai Buffalo Bills (7 – 3). I Baltimore Ravens guidano la North Division (8 – 2), mentre nella South a condividere la prima posizione sono Indianapolis Colts e Houston Texans, che proprio stanotte si sfidano per la vetta. In West Division invece Kansas City Chiefs primeggia ad una sola vittoria di vantaggio sugli Oakland Raiders.

Ecco il video con l’audio dei giocatori nella Week 11:

Passando alla National Football Conference abbiamo i Dallas Cowboys (6 – 4) al comando della East Division, mentre nella North i Green Bay Packers sono primi ma a solo una vittoria di vantaggio sui Minnesota Vikings. Dominio dei New Orleans Saints invece in South Division, mentre a ovest i San Francisco 49ers (9 – 1) se la giocano con i Seattle Seahawks (8 – 2).

NFL dove vedere in streaming Indianapolis Colts – Houston Texans di stanotte

La partita tra Indianapolis Colts e Houston Texans sarà disponibile giovedì notte alle 2:20 su DAZN, e sulla piattaforma Sky Q sempre per gli utenti di DAZN. Inoltre il match lo troverete in streaming su Amazon Prime Video e NFL Game Pass.