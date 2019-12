A pochi giorni di distanza dalle Serie Surviver gli atleti di RAW, fanno il punto della situazione. All ‘evento per questo roster non è andato bene. Per questo Il Capitano Set Rollins raduna TUTTI GLI Atleti e critica Tutti Uno per uno, Tutti se ne Vanno e lo lasciano da solo TRANNE Kevin Owens che sale anello sul e atterra con la SUA Pawerbomb , da quì ha inizio la diatriba Tra I Due .

La puntata dopo i due stanno per scontrarsi sul ring ma entrano negli AOP (The Authors of Pain) un team di RAW composto da Akam e Rezar, che fermano tutto e propongono uno scontro con i due. Rollins al ‘inizio accetta, ma Owens non si fida, temendo di trovarsi solo contro tre. Dopo poco Owens cambia idea e accetta, ma in quel momento Rollins capendo che gli altri due non sono li per lui ed esce, i due vogliono passare verso il palco, e si scagliano contro Owens.

Da quì la domanda, era tutto programmato tra i trè o veramente Rollins ha deciso tutto al momento? Fino ad ora gli AOP non hanno dato spiegazione di questo attacco, e ben c’è mai stato nessun precedente che collega i due a Owens , ne sapremo di più in seguito.