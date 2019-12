Sci alpino femminile, Super G St. Moritz 2019: dove vedere la gara sabato 14 dicembre ore 10.30

Sci alpino femminile, Super G St. Moritz 2019: dove vedere la gara. Sabato 14 Dicembre lo sci alpino femminile torna protagonista in Europa con la gara del Parallelo Slalom valida per la Coppa del Mondo del Super Gigante 2019. Si corre nelle Alpi Svizzere, precisamente a St.Moritz e le nostre azzurre hanno come obiettivo rilanciarsi, dopo la delusione in America.

Si riparte dunque dalla vittoria di Viktoria Rebensburg in quel di Lake Louise la scorsa settimana: prestazione fantastica della tedesca che cercherà il bis anche domani. Non mancheranno di certo le rivali, soprattutto Mikaela Shiffrin, che vuole assolutamente riscattare la brutta prova sulle nevi canadesi, dove ha raccolto solamente un decimo posto. Ma attenzione anche alla padrona di casa, la svizzera Corinne Suter, sul podio a Lake Louise, e soprattutto sul plotone austriaco con davvero tantissime atlete (Schmidhofer, Venier, Puchner, Trippler e Siebenhofer), che possono ambire ad uno dei tre gradini del podio. C’è ovviamente attesa anche per l’Italia e per le nostre connazionali, soprattutto dopo il secondo posto di Nicol Delago a Lake Louise. La gardenese vuole confermarsi anche a St.Moritz e punta ad un altro grande risultato. Sarà una gara importante anche per Sofia Goggia, tornata dal Canada con molta delusione, visto che ha raccolto solo un sesto posto come miglior risultato. Quella svizzera è una pista che piace assai alla bergamasca, che chiuse al quarto posto – complice anche un clamoroso errore- nella gara dei Mondiali.

Sci alpino femminile, Super G St.Moritz: il programma della due giorni

SABATO 14 DICEMBRE

Ore 10.30: SuperG femminile

DOMENICA 15 DICEMBRE

Ore 09.45: Slalom parallelo femminile, qualificazioni

Ore 13.30: Slalom parallelo femminile, tabellone a eliminazione diretta



Sci alpino femminile, Super G St. Moritz 2019: dove seguirlo in tv

La tappa odierna di sci alpino con il Super G femminile di St. Moritz sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire anche dei servizi gratis streaming di RaiPlay ed Eurosport Player. Noi di SuperNews ve lo racconteremo in diretta a partire dalle ore 09.45!