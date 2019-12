Sci alpino, slalom gigante maschile Alta Badia 2019: dove vedere le gare domenica 22/12. Domenica 22 Dicembre lo sci alpino maschile torna protagonista in Europa con le due gare dello Slalom Gigante maschile, valido per la Coppa del Mondo del Gigante maschile 2019. Bisogna ricordare, infine, che solo i migliori potranno partecipare al gigante parallelo in programma lunedì 23 dicembre.

In questa due giorni siamo in Alta Badia, e per la precisione in Alto Adige. Saranno nove gli azzurri convocati dal ct Lorenzi: Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. E’ stata spesso la pista magica degli azzurri, quella della rinascita nei momenti difficili, come il podio colto da Florian Eisath tre anni fa, l’ultimo dei gigantisti azzurri in Coppa del Mondo e proprio nella classicissima più attesa.

A guidare le truppe sarà Luca De Aliprandini, ancora alla ricerca del suo primo podio in CdM, dopo aver fatto sempre bene sulla pista regina dal 7° posto dello scorso anno, all’ottavo del 2017 e di nuovo un altro settimo nel 2016, proprio nel gran giorno di Eisath. Al suo fianco ci sarà il padrone di casa Manfred Moelgg, che proverà a giocarsela ancora almeno per la top ten e Simon Maurberger (in caccia dei primi punti stagionali). A completare la formazione Hannes Zingerle e Roberto Nani: l’italiano, originario di Livigno, è stato riconvocato dopo la scelta di riportarlo, ad un anno di distanza dall’ultima gara (Saalbach, 19 dicembre 2018) in Coppa del Mondo, impossibilitato a gareggiare in Savoia la settimana scorsa.

Slalom gigante maschile, Alta Badia 2019: il programma della giornata

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 10.00: Slalom Gigante Alta Badia, prima manche

ore 13.00: – Slalom Gigante Alta Badia, seconda manche

Slalom gigante maschile Alta Badia 2019: dove seguirlo in tv

La tappa odierna di sci alpino con lo slalom gigante maschile in Alta Badia sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire anche dei servizi gratis streaming di RaiPlay ed Eurosport Player. Noi di SuperNews vi racconteremo le due sfide con due dirette testuali separate a partire dalle ore 09.45 e dalle ore 12.45!