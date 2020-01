Gallinari manda K.O. i Rockets di Harden, non basta un super Westbrook

Serata stellare per gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari. La squadra allenata da Billy Donovan si è imposta contro gli strafavoriti Houston Rockets di D’Antoni con un netto 113 a 92. Deludente la prestazione di James Harden. L’uomo più atteso assieme a Westbrook – ex storico di questo match – è stato arginato splendidamente dalla difesa dei Thunder, che non hanno permesso al 30enne americano di imporsi a suon di punti. Come ci ha abituato in questi anni. A fine match, Harden realizzerà 17 punti. Inutili alla causa di Houston, che cade sotto i colpi di un ispiratissimo Danilo Gallinari.

Cinico il Gallo, 34 punti per Westbrook

L’italiano realizza 23 punti, collezionando 11 rimbalzi e 3 assist. Una prestazione super per l’ex Clippers, la quale rende inutile il match del giocatore più atteso: Russell Westbrook. Il classe 1988 ora agli Houston Rockets, è stato celebrato dai suoi ex tifosi in grande stile. Il momento sia a inizio match che alla fine, è stato emozionante e la prestazione del playmaker dei Rockets è stata devastante: 34 punti alla sua ex squadra, con tanto di giocate sopraffine. Tutto inutile. I Thunders di Chris Paul – 18 punti, 6 rimbalzi e 5 assist per lui – hanno comandato il match fin dall’inizio, non venendo praticamente mai raggiunti dalla compagine texana. Prestazione super per gli uomini di Donovan, che ora affronteranno i Lakers di LeBron James nel prossimo match.