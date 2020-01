Pallanuoto, Italia-Russia: diretta tv e streaming, dove vedere europei femminili, oggi 21 gennaio

Oggi alle ore 16 alla Duna Arena di Budapest scenderanno in vasca Italia-Russia per il match dei quarti di finale

dei campionati europei di pallanuoto femminile.

Italia-Russia, presentazione del match

Per il Setterosa del ct Paolo Zizza la fase a gironi della manifestazione continentale si è chiusa con il terzo posto del gruppo B grazie alle tre vittorie contro Germania (13-4), Israele (17-1) e Francia (18-6) a fronte di due sconfitte contro Spagna (16-10) e Paesi Bassi (10-4). Dunque un prima fase tra alti e bassi con successi contro le squadre abbordabili, mentre ko contro quelle forti e ovviamente oggi pomeriggio se si vorrà qualificarsi per la semifinale ci vorrà una grande prestazione ricordando che la vincitrice dell’europeo staccherà il pass per le Olimpiadi di Tokio 2020 a meno che in finale non ci arrivi la Spagna e in quel caso la finale si potrà anche perdere perchè le iberiche sono già qualificate. Se le azzurre dovessero fallire avrebbero un’altra possibilità, l’ultima, quando dall’8 al 15 marzo, si disputerà a Trieste il torneo preolimpico.

La Russia allenata da Alexsandr Kabanov è una nazionale ostica da battere e l’ha dimostrato nella fase a gironi terminato al secondo posto dietro le forti padrone di casa dell’Ungheria con la quale ha incassato l’unica sconfitta peraltro di misura (9-8), mentre negli altri incontri ha avuto la meglio su Slovacchia (31-2), Serbia (27-2), Croazia (34-1) e Grecia (12-7) lasciando le briciole alle loro avversarie.

Chi uscirà vincitrice dal match odierno sicuramente migliorerà la posizione ottenuta due anni fa agli Europei di Barcellona visto che le russe arrivarono quinte e le azzurre seste con le nostre avversarie che vinsero la finalina (14-8) per il quinto posto.

La vincente di Italia-Russia nella semifinale di giovedì 23 (ore 19), sarà una tra Paesi Bassi-Slovacchia, mentre gli altri due quarti vedranno in vasca Ungheria-Francia e Grecia-Spagna.

Italia-Russia, diretta tv e streaming

L’incontro Italia-Russia (inizio ore 16) valido per i quarti di finale dei campionati europei femminili, sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15.55: la telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e con il commento tecnico dell’ex giocatore Francesco Postiglione, mentre a bordo vasca sarà presente Arianna Secondini.

Ci sarà la possibilità di seguire il match anche in streaming (gratuito) su RaiPlay, tramite pc, smartphone e tablet.