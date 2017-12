Dove vedere Crotone-Napoli, diretta tv e live streaming Serie A oggi 29/12

Crotone-Napoli sarà l’anticipo della 19esima giornata di Serie A. Due squadre che vivono momenti opposti: il Crotone infatti dopo le dimissioni di Nicola e l’avvento di Zenga ha ottenuto 2 sconfitte e una sola vittoria ai danni del Chievo; mentre il Napoli, dopo la debacle vissuta contro Juventus, Fiorentina in Serie A e Feyenoord in Champions League, ha ritrovato vittorie e bel gioco contro Torino, Udinese e Sampdoria. Per la squadra di Sarri questo sarà un match molto importante perché in caso di vittoria avrebbe la possibilità di laurearsi campione d’inverno (anche se il capitano Hamsik ha le idee chiare quando afferma: “Campioni d’inverno? Serve a poco, vogliamo lo scudetto”). Per il Napoli sarebbe la quinta volta, dopo le stagioni 1986/1987, 1987/1988,1989/1990 e 2015/2016. Questi precedenti lasciano ben sperare i tifosi napoletani perché per due volte su quattro la squadra ha conquistato lo scudetto (1987 e 1990). I precedenti tra Crotone e Napoli sorridono ai partenopei perché in sei precedenti la squadra di Sarri ha vinto quattro volte (la scorsa stagione sia all’andata che al ritorno) pareggiandone e perdendone una.

Dove vedere Crotone-Napoli



Crotone-Napoli sarà visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky, ai canali Sky calcio 1 (251) e Sky supercalcio (206), nonché sul digitale terrestre grazie al servizio offerto da Mediaset Premium, al canale Premium Sport (380). La partita potrà essere seguita anche in streaming grazie ai servizi Sky Go e Premium Play.