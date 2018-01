Furia Lotito contro Nicchi: “Spiegami il Var”

Gli strascichi delle polemiche dopo la nera domenica calcistica per gli arbitri a causa dei grossolani errori in diversi match, nonostante l’ausilio del VAR, si sarebbero protratti fino all’assemblea della FIGC, che oggi affrontava l’annosa votazione per il nuovo presidente (gli ultimi aggiornamenti porterebbero addirittura al commissariamento della Federazione).

E proprio in questa occasione il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto valere la sua posizione, sentendosi fortemente danneggiato per il gol di braccio di Cutrone, al punto tale da tuonare durante i lavori assembleari contro il presidente degli arbitri, Marcello Nicchi. “Ora spiegami il Var. Senza tutti questi errori la Lazio sarebbe sicuramente prima”, avrebbe, secondo rumors provenienti dagli ambienti della Federazione, sentenziato Lotito, non nuovo ad uscite particolarmente colorite e ad episodi di scontro con altri dirigenti, come l’episodio di pochi giorni fa che lo avrebbe voluto coinvolto in una mezza rissa con Marotta per la questione diritti TV.

Il presidente Nicchi non si sarebbe fatto travolgere dalla provocazione di Lotito e avrebbe laconicamente risposto “Non è così che posso spiegarti, il VAR funziona ma gli errori ci saranno sempre”. Una risposta che non avrà di certo soddisfatto Lotito, ma che è la cartina al tornasole di un’aria molto pesante intorno ai vertici arbitrali, messi alla gogna da un sistema che oggi affronta una delle sue crisi peggiori, dai diritti televisivi all’elezione del nuovo presidente FIGC. Insomma, più di qualcosa nel calcio italiano non.. Var !