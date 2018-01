Inter-Roma: i dettagli faranno la differenza. Ecco perchè.

Gli scommettitori lo sanno bene, o almeno ci sperano. Inter-Roma è da sempre una partita di cartello che lascia ben sperare per quanto concerne gol e spettacolo. Tanti sono gli incroci che si intrecceranno domenica alle 20:45: tra tutti il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti, reduce da una doppia esperienza sulla panchina della Roma e Walter Sabatini, che prima di approdare a Milano, è stato direttore sportivo dei giallorossi dal 2011 al 2016, prima di rescindere il contratto con la stessa.

Ma la sfida al Giuseppe Meazza vede soprattutto il confronto tra due compagini che hanno caratteristiche molto vicine per quanto riguarda la disposizione in campo e le caratteristiche degli uomini.

Il sistema di gioco è infatti lo stesso: un 4-3-3 da entrambi i lati e molta attenzione in fase difensiva (15 gol subiti dai nerazzurri contro i 14 subiti dai giallorossi).

Partiamo dai due portieri, tra i più in forma del campionato, insieme allo juventino Szczęsny, Samir Handanovic e Alisson. In particolare il portiere sloveno ha dimostrato di essere uno dei tasselli più importanti della nuova Inter di Spalletti, rivelandosi spesso un’ancora di salvezza per i suoi, mentre le ottime prestazioni del secondo sono balzate all’occhio di molte big europee, come Real Madrid e Paris Saint Germain.

A protezione degli estremi difensori affronteranno gli attacchi della squadra avversaria, due difese molto simili che, a prescindere dai ballottaggi che verranno snodati negli ultimi allenamenti della settimana, si fondano su una grande fisicità dei due centrali, che dovrebbero essere quasi sicuramente Skriniar e Miranda da una parte e Fazio e Manolas dall’altra, e bravura nel gioco aereo; dei terzini si ha, invece, da ambedue i lati, molte perplessità dal punto di vista difensivo. Kolarov si è comunque dimostrato l’acquisto migliore del mercato della Roma, concretizzando infatti ben 2 gol e 3 assist; per i padroni di casa, invece, Joao Cancelo, protagonista dell’attuale sessione di calciomercato, con il Valencia pronto a riaccoglierlo, ha fatto vedere nelle ultime partite buona parte delle sue qualità, per lo più in fase offensiva.

Anche a centrocampo spiccano le anologie, in quanto sia Inter che Roma presentano un centrocampo che segna molto poco, ma che comunque gode di giocatori di ottima qualità: più geometria per quanto riguarda la mediana nerazzura, vista la presenza dello spagnolo Borja Valero, mentre più quantità e fisicità nella formazione giallorossa, nel quale è da monitorare la situazione relativa a Radja Nainggolan, dopo il caos social che quest’ultimo ha scatenato la notte di Capodanno e le voci di mercato provenienti dalla Cina.

Sarà comunque regolarmente in campo, vista la troppa importanza che il belga ha nello scacchiere di Eusebio Di Francesco; e Luciano Spalletti lo sa bene, vista la nota ammirazione del tecnico toscano nei confronti di Nainggolan e il fatto che lo avrebbe voluto all’Inter. Altro incrocio del match!

Uno dei duelli a distanza sarà quello che vedrà protagonisti Mauro Icardi ed Edin Dzeko. Tuttavia i due attaccanti stanno vivendo, in campionato, una situazione molto diversa tra loro.

L’argentino è infatti a quota 18 gol ed insegue Ciro Immobile nella classifica di capocannoniere, mentre il bosniaco è fermo a soli 9 reti, troppo pochi, considerando il record raggiunto lo scorso anno, con i suoi 38 gol totali.

Ma la chiave di risoluzione del match potrebbe arrivare dagli esterni: Perisic e Candreva nei nerazzurri, Florenzi ed El Shaarawy nei giallorossi. Florenzi ed El Shaarawy dovranno sopperire all’assenza probabile di Diego Perotti, che ha interrotto la seduta di allenamento di ieri per un fastidio muscolare.

Il più prolifico tra i quattro è, invece, il croato con 7 gol realizzati, mentre Candreva, che si è dedicato più alla gloria dei compagni, e soprattutto di Icardi, favorendo ben 7 assist, è alla ricerca del primo gol in campionato.

Chissà che possa arrivare proprio in questa partita, aiutato dal suo passato biancoceleste, in cui la Roma è stata per lui l’antagonista principale.

Entrambe vogliono sicuramente portare a casa i tre punti ed uscire da un momento piuttosto complicato (negli ultimi 4 match, 2 soli punti conquistati dalla squadra di Spalletti, e 4 dalla squadra di Di Francesco).

Inter-Roma sarà una partita per cui passa buona parte della stagione di entrambe e un crocevia importante per la qualificazione in Champions League.