Italia, altro che rinascita, la Nazionale ancora senza commissario tecnico

La mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale di Russia non ha lasciato in dote solo una grande delusione, ma anche un vuoto per quanto concerne la guida tecnica, che ha davvero dell’imbarazzante.

Nei giorni successivi alla disfatta contro la Svezia con annesso esonero del Ct Ventura, si erano fatti diversi nomi per la guida tecnica, tra cui quello di Carlo Ancelotti (il più gradito dai sostenitori azzurri), che ha concluso anzitempo la sua avventura sulla panchina del Bayern Monaco.

In lizza anche Roberto Mancini, anche se al momento è difficile che si liberi dallo Zenit San Pietroburgo. Più probabile che per questo inizio di 2018, senza competizioni ufficiali da disputare, si punti sul Ct della selezione Under 21 Gigi Di Biagio.

Il primo impegno è quello di Wembley contro l’Inghilterra del prossimo 27 Marzo 2018 e con tutta probabilità per quella data l’Italia non avrà ancora un nuovo tecnico.

Decisamente grottesco considerando che dopo uno dei più grandi disastri sportivi della storia italiana, bisognava avere tutt’altro tipo d’approccio per ripartire alla grande. Ed invece gli ormai noti problemi in FIGC (con il nuovo presidente che tarda ad arrivare) stanno frenando anche il nuovo ciclo azzurro.

In questo modo si rischia seriamente di non essere pronti per le qualificazione al prossimo Europeo del 2020 (il primo itinerante, che si disputerà in 12 distinte città del vecchio continente), che inizieranno il prossimo settembre.

Una base da cui ripartire c’è, ma se i calciatori non vengono messi nelle condizioni necessarie per rendere al meglio, non si possono pretendere i risultati. Una volta definita la questione presidenza in Lega Calcio, il primo nodo da sciogliere sarà proprio quello del Ct, onde evitare altre incresciose sciagure.