Juventus, paura per lady Barzagli: chiamati i vigili del fuoco in piena notte

Brutta disavventura nella scorsa notte per la famiglia Barzagli, con una fuga di gas che nella notte ha allarmato la moglie Maddalena e i due figli del giocatore all’interno della loro abitazione. Il difensore della Juventus in quel momento era assente in casa ma per fortuna non ci sono state conseguenze, poiché la moglie si è accorta in tempo dell’accaduto e ha chiamato subito i vigili del fuoco, che si sono presentati sul posto alle 4 di mattina.

Approfittando della pausa dalla Serie A, la famiglia Barzagli è volata in vacanza, dove potrà rilassarsi dopo la piccola disavventura. L’episodio è stato raccontato dal giornale “Il Resto del Carlino”.

Una brutta vicenda per la famiglia Barzagli, che per fortuna non ha subito tragiche conseguenze e può tornare a condurre la sua vita, con i vigili del fuoco che sono riusciti ad eliminare la perdita di gas e a riportare la quiete all’interno della famiglia, che ha subito un grande spavento in piena notte. Il giocatore non avrà reagito sicuramente nel migliore dei modi alla scoperta dell’accaduto, ma per fortuna adesso ha tutto il tempo per metabolizzare la vicenda e tornare a concentrarsi su quello che riesce a fare meglio, ovvero giocare a calcio.