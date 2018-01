Lazio champagne a Ferrara ma la difesa dà dei pensieri al mister Inzaghi

Nonostante il risultato 5 a 2 per la Lazio contro la Spal farebbe pensare ad una partita dominata dalla squadra ospite e a tratti lo è stato ma solo per chi non l’ha vista.

La facilità con la quale la Spal entrasse in area di rigore laziale e creasse dei veri pericoli ha fatto venire più di un capello bianco ai tifosi laziali.

Mister Inzaghi ci sta provando a risolvere il problema dall’interno ma l’alternarsi nella formazione titolare di Bastos e Wallace non sta dando i risultati voluti.

I due calciatori al momento vivono un momento non felice, le distrazioni sono continue e anche le situazioni più semplici diventano vere e proprie occasioni da gol per gli avversari.

Fortuna che Luis Alberto ed Immobile stanno tornando ai livelli di qualche mese fa e riescono a creare e realizzare un gran numero di palle gol.

La sosta darà tempo e modo di rivedere più di qualcosa là dietro e forse Inzaghi dovrà prendere coraggio e far giocare più partite da titolare a Felipe Luis per molti pronto per esserlo.

Un’altra soluzione potrebbe essere l’arrivo anticipato di Caceres dal Verona, lì in prestito, forse l’uomo giusto per dare tranquillità e sicurezza al reparto difensivo con la sua umiltà, forza e caparbietà.

Se dovesse risolvere questo problema al Lazio potrebbe rappresentare un problema in più per tutti in campionato anche perché se Immobile dovesse continuare su questi livelli sarebbe difficile da fermare anche col Var.