Il mercato si accende anche in Lega Pro. Le inseguitrici, soprattutto, sono quelle che ultimamente vogliono fare ottimi colpi per riuscire a centrare l’obiettivo della B, scavalcando le capolista. Questo avviene di più nei giorni B e C, mentre in quello A con il Livorno che ha ormai un enorme vantaggio sulla seconda il Siena. Uno degli obiettivi degli etnei, che si trovano a soli 4 punti dal Lecce, è Luca Cattaneo, esterno del Brescia, che però sembra destinato al Padova, così come appare difficile che dal Foggia possa arrivare Francesco Deli, anche se l’idea sembra stuzzicare davvero la società rossazzurra. Club che, in tema di giocatori offensivi, potrebbe riabbracciare Maks Barisic, ormai prossimo a concludere la propria avventura ad Andria, mentre dovrebbe salutare il giovane Rossetti e pure Ze Turbo, che arrivato dall’Inter come esterno di grandissime prospettive non è riuscito a fare breccia, tanto più che in campionato non ha mai saputo sfruttare le occasioni ricevute da Cristiano Lucarelli.

Quindi in casa etnea i possibili arrivi potrebbero essere il brasiliano Chiaretti, che al Cittadella ha trovato poco spazio, mentre nelle ultime ore ha preso clamorosamente corpo l’ipotesi di un trasferimento ai piedi dell’Etna di Mastalli, che potrebbe indossare così la maglia che una volta fu papà Ennio, uno degli idoli dei tifosi rossazzurri degli anni ottanta. Mastalli, però, potrebbe anche non essere l’unico, qualora si dovessero creare le condizioni, dato che si pensa a inserire nel centrocampo etneo un calciatore in grado di abbinare quantità e qualità, quindi capace di giocare il pallone e dettare la giocata a Lodi, uomo importantissimo nel meccanismo del gioco nerazzurro. Davide Marino, invece, è il difensore che gli etnei stanno cercando. Viene dall’Akragas, adesso in forza alla Ternana. Già in B è andato alla grande e in alcune partite ha costituito il muro insieme ad altri giocatori conosciuti degli umbri.

Nel girone B, invece, è la Sambenedettese ad essere molto attiva sul mercato. Il terzo posto in classifica a sei lunghezze dalla capolista Padova, ma con una gara in meno rispetto ai veneti, ha indotto il presidente Franco Fedeli a giocarsi la B diretta. L’obiettivo è quello di rinforzare ogni reparto, soprattutto l’attacco. Il primo nome è quello di Gianmario Comi del Vicenza, ma di proprietà della Pro Vercelli. Tutto dipenderà dall’evoluzione societaria del club veneto in grandissima crisi economica e con il rischio di vedersi svincolati tutti i tesserati il prossimo 10 gennaio, se non verranno rispettate le scadenze dei pagamenti. Un altro acquisto potrebbe essere Leonardo Perez dell’Ascoli. Il centravanti è assistito da Donato di Campli che con il patron rossoblù ha un ottimo rapporto. il clou sarebbe Riccardo Bocalon della Salernitana (sei reti in B in questa stagione). Il diesse granata Angelo Fabiani è molto legato alla famiglia Fedeli ed alcuni contatti tra le parti ci sono già stati. Anche il nome di un centrocampista forse viene preso dalla Salernitana, con Capuano che si è mosso in prima persona per convincere il mediano granata. Infine continua il pressing della Samb sul centrale del Vicenza Alessandro Malomo.