L’FCD Rocca Imperiale si laurea campione d’inverno

Longobucco ( CS) – L’FCD Rocca Imperiale vince in scioltezza contro il Themesen per 6 a 1 e si laurea campione d’inverno. Partenza a razzo dei ragazzi di mister Cannataro oggi assente per problemi personali, sostituito egregiamente dal suo vice Carmine Mauro.

Passano 30″ dal fischio d’inizio e l’FCD passa in vantaggio con il suo capitano Fabio Gaudiano.

Passano 7′ e il vice capitano Golia emula il suo compagno di reparto mettendo alle spalle del portiere di casa.

Themesen 0 – FCD 2. Al 13′ la squadra ospite poteva calare il tris, ma Gaudiano a porta vuota si mangia un goal già fatto.

Il Themesen resta a guardare, gli ospiti la fanno da padrone, nel primo tempo ci sarà una sola occasione per i padroni di casa, ma il nr 8 si divora di fatto la rete che poteva riaprire il match.

Al 34′ l’FCD cala il tris con il nr. 10 Pirillo.

Per i padroni di casa è notte fonda. A 3′ dalla fine della prima frazione di gioco arriva la quarta rete, autore Gaudiano, il numero 11 firma la sua doppietta personale.

Qui termina il primo tempo. Alla ripresa , dagli spogliatoi esce un Themesen più orgoglioso, infatti alla prima occasione accorcia le distanze con il numero 8 Madeo Serafino, il centrocampista mette alle spalle dell’incolpevole Costa dopo un’azione convulsa in area rocchese.

La squadra dell’FCD non ci sta e subito riprende il pallino del gioco, purtroppo le azioni non sempre erano nitide, un pò per le imprecisioni dei ragazzi rocchesi e un pò per i ripetuti falli commessi dai padroni di casa.

L’arbitro in più di un’occasione ha dovuto ammonire verbalmente i giocatori, l’unico giallo per i padroni di casa è stato sventolato al nr. 9 De Simone.

Durante il secondo tempo il mister Mauro ha dato il via al valzer delle sostituzioni, importanti , domenica prossima c’è lo scontro diretto contro il Bisignano.

Al 54′ esce Pirillo gli subentra Bellino, il giocatore rocchese entra di diritto nel tabellino marcatori, infatti dopo 14′ dal suo ingresso mette a segno la quinta rete. Al 65′ esce Gaudiano Fabio, autore di una doppietta, ma soprattutto autore di un’ottima prestazione.

Al 73′ l’FCD chiude il match con la sesta rete, autore Vito Francesco , il centrocampista mette in rete una stupenda palla scavalcando il portiere dopo una respinta da calcio d’angolo.

Al 76′ passerella anche per il secondo portiere Giorgio Corrado che subentra al titolarissimo Roberto Costa, il buon Giorgio appena entrato si è disimpegnato egregiamente su un tiro insidioso da parte del giocatore del Themesen.

Dopo 3′ minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce meritatamente la vittoria dell’FCD Rocca Imperiale.

Themesen:

Salerno Pietro; Ioele Giovanni Paolo, Gammuto Piergiuseppe, Campana Francesco, Licciardi Vincenzo; Licciardi Alfonso, Simari Dario, Madeo Serafino, De Simone Domenico; Longobucco Thomas, Iacoi Andrea Giuseppe. All.: Lepera Benigno.

A disposizione:

Zetu Andrei; Roma Emanuele, Stasi Domenico, Madeo Mario, Rodia Emanuele, Fortunato Antonio, Sommario Pio Giovanni.

FCD Rocca Imperiale:

Costa Roberto ( Corrado Giorgio); De Flaminio Stefano, Sbordone Carmine, Berlingieri Silvio ( Guerra Mattia), Berardi Giuseppe; Achillea Carlo, Miraglia Luca, Vito Francesco, Golia Antonio; Pirillo Marcello ( Bellino Giuseppe), Gaudiano Fabio ( Cataldi Giovanni). All.: Mauro Carmine

A disposizione:

Pisilli Carlo.

Arbitro: Sig. Montalto Giulio sezione Rossano.

Marcatori:

1′ e 42′ Pt Gaudiano Fabio ( FCD); 8′ Pt Golia Antonio ( FCD);

34′ Pt Pirillo Marcello ( FCD);

8′ St Madeo Serafino ( Themesen);

23′ St Bellino Giuseppe ( FCD); 28′ St Vito Francesco