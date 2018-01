Mercato Roma, l’agente di Dzeko vola a Londra. E’ fatta per Emerson

Il calciomercato della Roma entra nel vivo. Emerson Palmieri ed Edin Dzeko si preparano a vestire la maglia del Chelsea. Per quanto riguarda il terzino brasiliano, naturalizzato italiano, manca solo l’ufficialità mentre per l’attaccante, siamo ai dettagli. L’agente del bosniaco è volato a Londra per definire i dettagli dell’accordo con il giocatore.

La situazione di Dzeko

Continua senza soste la trattativa tra la Roma e il Chelsea per definire il definitivo passaggio di Edin Dzeko ai Bleus. Il si definitivo del giocatore sembra essere arrivato in seguito ad una telefonata di Antonio Conte al giocatore. La società romanista sta limando gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento. Nelle casse giallorosse dovrebbero entrare 30 milioni più bonus. Per Dzeko, si parla di un ingaggio di circa 7 milioni a stagione. L’agente del giocatore in serata è volato a Londra per definire i dettagli. Imminente la conclusione della trattativa. L’attaccante, acquistato dalla Roma nel 2015, era stato pagato 4 milioni per il prestito e 11 per il riscatto.

Emerson Palmieri saluta i tifosi

Tutto fatto anche per il passaggio del difensore alla corte di Conte. Alla Roma andranno più di 20 milioni per il giocatore classe 1994, mentre, per il giocatore, è previsto un ingaggio di 2,5 milioni a stagione. Il terzino è reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo di gioco per molto tempo. Secondo Premium sport, l’ufficialità dell’operazione, arriverà in seguito alla cessione in prestito da parte del Chelsea di Kenedy al Newcastle. Il calciatore, che si trova a Milano insieme alla squadra, nel ritiro in vista della partita di mercoledì a Genova contro la Sampdoria, ha voluto salutare i tifosi che si trovavano all’esterno dell’hotel che li ospita.

La doppia operazione con i Bleus porterà nelle casse della Roma circa 60 milioni. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Stretta nella morsa del fair play finanziario imposto dall’Uefa, queste due cessioni, permetterebbero alla squadra di Pallotta di rispettare i parametri e di sistemare gli atavici problemi di bilancio. Ora la patata bollente passa al ds Monchi. Se da un lato la società ride per le notevoli plusvalenze date dalla cessione dei due giocatori, dall’altro, bisognerà intervenire sul mercato per spegnere i malumori del popolo romanista di questi giorni. Molti i nomi che si stanno facendo per rinforzare la rosa giallorossa: Darmian è stato dichiarato incedibile dal Manchester United di Mourinho, in avanti, è di queste ore, la voce di presunti contatti per Deulofeu, seguito anche dal Napoli. Il calciatore, ex Milan, potrebbe essere ceduto dal Barcellona per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni. Meno percorribili le piste che portano a Ziyech dell’Ajax, più volte seguito da Monchi, e di Berardi del Sassuolo, pupillo di mister Di Francesco. Batshuayi, attaccante belga dello stesso Chelsea, potrebbe essere inserito nell’operazione Dzeko – Emerson Palmieri. Nel frattempo, la Roma, nel recupero di mercoledì, dovrà affrontare la Sampdoria di Giampaolo e, in caso di partenza di Dzeko, la maglia da titolare dell’attacco giallorosso potrebbe essere presa in consegna da Patrik Schick.