Roma, Kolarov furioso con i compagni nell’intervallo contro l’Atalanta: “Avete rotto”

Non c’è pace in casa Roma. Dopo il caso Nainggolan e le lamentele di Strootman, ecco il retroscena che sarebbe avvenuto durante l’intervallo del match tra Roma e Atalanta vinto poi dai bergamaschi per 1-2.

Secondo quanto riporta Il Romanista, infatti, nella pausa tra il primo e il secondo tempo del match, ci sarebbe stato un episodio di grande nervosismo che ha portato ad una scenata tra i calciatori giallorossi: il terzino sinistro Aleksandar Kolarov avrebbe rimproverato in maniera decisamente accesa i compagni. “Io mi faccio il c…, avete rotto!”, queste le parole che l’ex giocatore del Manchester City avrebbe urlato all’indirizzo dei suoi compagni nello spogliatoio, colpevoli, a suo modo di vedere, di non essersi impegnati a sufficienza. Lo stesso Kolarov, avrebbe poi rincarato la dose nei confronti, forse di Florenzi, sfogandosi con il resto della squadra: “Vaglielo a dire a quello che quando sbaglia neppure chiede scusa“. La scenata del classe ’85 è solo l’ultima goccia che potrebbe far traboccare il vaso.

Negli ultimi giorni, l‘ambiente della Roma è a dir poco incandescente e il tecnico Di Francesco si trova ora a gestire diverse grane che possono pesare anche sul campo da gioco dove i risultati iniziano ad avere i primi scricchiolii.