Roma, Nainggolan si scusa per le bestemmie: “Non intendevo dare un cattivo esempio”

Il centrocampista della Roma Radja Nainggolan si è scusato dopo ciò che è accaduto nella notte di San Silvestro. Il belga infatti durante i festeggiamenti per l’avvento dell’anno nuovo aveva girato una serie di video, prima postati su Instagram e poi rimossi, in cui si era mostrato mentre fumava sigarette, bestemmiava ininterrottamente durante una partita di puddle improvvisata e beveva alcool (lui stesso durante un video si era definito“ubriaco fradicio”). Nainggolan poi, dopo aver rimosso i video da Instagram, si era scagliato contro i giornalisti che lesti erano stati a riportare quanto fatto dal belga nella notte di San Silvestro, scrivendo su Twitter: “Anche a Capodanno pensate a fare le notizie… auguro un buon anno a tutti tranne a quelli… fatevi una vita”.

Oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti ci si aspettava quantomeno un provvedimento da parte della Roma nei confronti del giocatore, ma ciò non è accaduto. Probabilmente però è stata la stessa società a suggerire a Nainggolan di chiedere pubblicamente scusa per quanto fatto ieri notte, soprattutto tenendo conto del cattivo esempio dato dal giocatore, per via del comportamento assunto, ai tanti giovani che lo stavano seguendo durante la diretta (ragazzi che spesso tendono ad emulare i loro beniamini). Così poco fa Nainggolan tramite i social ha chiesto pubblicamente scusa: “Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il capodanno… Ma la notte scorsa sono andato oltre; la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po’… Certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre forza Roma!”.