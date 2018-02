Calciomercato Roma: dopo Under, Monchi pesca ancora in Turchia?

La Roma pesca ancora in Turchia per rinforzare la rosa. Il DS giallorosso Monchi, dopo aver acquistato la scorsa estate il talento turco Cengiz Under dal Basaksehir Istanbul, continua a guardare in Turchia. Lo spagnolo, infatti, vorrebbe regalare a Eusebio Di Francesco, un colpo dei suoi, portando a Roma un altro talento turco, il classe 97′ Yusuf Yazici dal Trabzonspor. Cresciuto nelle giovanili del Trabzonspor, ha fatto il suo esordio nella Süper Lig turca nel 2015, totalizzando ad oggi 42 presenze e realizzando 9 reti. La stagione in corso sembrerebbe infatti quella della consacrazione, con 24 presenze all’attivo e 3 reti realizzate. Il centrocampista turco, inoltre, ha debuttato con la nazionale maggiore, l’11 giugno del 2017 nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2018 contro il Kosovo. In quella partita, la Turchia si impose per 4 a 1 e il giovane turco fornì l’assist vincente per la quarta rete di Ozan Tufan. Ironia della sorte, proprio nella partita del suo esordio con la nazionale turca andò a segno il giovane attaccante giallorosso Cengiz Under.

Lo spagnolo Monchi, ha individuato nel turco il rinforzo ideale per la Roma del futuro di Eusebio Di Francesco, in grado di giocare come mezz’ala di destra e adattandosi sia al 4-2-3-1 che al 4-3-3. La Roma non è l’unica squadra ad aver intuito le doti del trequartista turco, infatti, piace molto anche agli inglesi dell’Arsenal.