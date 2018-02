COSTACURTA – “Ringrazio la Giunta Coni per questa possibilità che ha dato a me e credo anche a chi rappresento. Assicuriamo tutti un grandissimo impegno. La cosa che mi sorprende è che io ho giocato con 14 palloni d’Oro, ma credo che questa sia la squadra più prestigiosa con cui ho mai avuto a che fare”. Lo ha detto Alessandro “Billy” Costacurta dopo la sua nomina a vice commissario della Figc.

COSTACURTA E IL NUOVO CT AZZURRO

“Sono carico di entusiasmo, mi hanno detto che dovrò fare delle cose bellissime che sognavo di fare. E sognare mi piace tantissimo”, ha aggiunto Costacurta, che ha iniziato il suo intervento ricordando “commosso” Azeglio Vicini, “l’allenatore che per primo mi ha convocato in Nazionale: una persona fantastica”. Il discorso inevitabilmente cade sul nuovo CT dell’Italia ? “I nomi sono quelli che si sono sentiti, molti di loro hanno condiviso con me la nazionale. Come Mancini, tanto per fare un nome. Dobbiamo solo cominciare i colloqui e vedere. I tempi non sono così frettolosi, ma bisogna cominciare a muoversi e farlo il prima possibile, dobbiamo andare a parlare con loro. Per allenare la nazionale serve un selezionatore. Dopo il miracolo sportivo di Conte all’ultimo Europeo sono aumentati i dubbi, credo che si debbano valutare un po’ le persone. Ma come allenatori siamo numeri uno al mondo, quindi godiamoceli”. La sensazione che si ricava da questa dichiarazione è che il nome in pole position sia proprio quello di Roberto Mancini, quello che rispetto allo stesso Conte e ad Ancelotti ha meno pretese economiche e che sarebbe disponibile in estate quando gli azzurri, dopo le amichevoli di primavera nelle quali saranno guidate dal traghettatore Luigi Di Biagio, inizieranno a fare sul serio con le qualificazioni della neonata UEFA NATIONS LEAGUE. L’Italia esordirà a settembre ed è inserita nel mini girone con Portogallo e Polonia.