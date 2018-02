Per tutti i fantallenatori i giocatori del Napoli in questa stagione sono una garanzia.

La risposta sta nelle statistiche. In ogni partita, tutti gli effettivi di Sarri si posizionano ampiamente al di sopra della sufficienza e tranne rari casi assicurano un discreto bottino di punti a chi li ha acquistati.

Fantacalcio, perchè conviene acquistare i calciatori del Napoli

ATTACCANTI

Mertens-Insigne-Callejon sono una garanzia. Raramente il Napoli non segna ed è altrettanto difficile che l’autore del gol non sia uno dei loro 3.

CENTROCAMPISTI

Il gioco di Sarri prevede uno scambio continuo dei centrocampisti con vari cambiamenti di ruolo a partita in corsa. Paradossalmente il più vulnerabile è il capitano Hamsik, spesso sostituito da Zielinski. Il polacco contro la Lazio ha confermato quanto sia più di un panchinaro. Con Jorginho ed Allan il voto alto è assicurato.

DIFENSORI

Con l’infortunio di Ghoulam, Mario Rui molto probabilmente sarà titolare fino alla fine della stagione. Il difensore sta migliorando e può essere un buon innesto in formazione anche in ottica assist. Hysaj contro la Lazio ha disputato una delle migliori partite della stagione. Koulibaly e Albiol altre due certezze con il senegalese pericoloso anche sui calci piazzati e in zona gol

PORTIERE

Nonostante qualche incertezza in difesa, Reina sbaglia poco negli interventi e nelle uscite e poche volte ottiene un voto inferiore al 6.