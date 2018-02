Serie A, Probabili Formazioni della 25esima giornata: torna Dybala?

Dopo il turno delle coppe europee che non ha sorriso alle italiane (1 sola vittoria su cinque partite), la Serie A riparte e con essa la lotta Scudetto tra Napoli e Juventus e la battaglia per la zona Champions che vede coinvolte Inter, Roma e Lazio. Il Napoli, reduce dalla batosta casalinga contro il Lipsia, sulla carta ha l’impegno più abbordabile e si prepara ad affrontare la Spal che nelle ultime sei partite ha raccolto solo due punti. L’impegno dei ragazzi di Allegri invece risulta essere abbastanza complicato infatti, la Juventus che ha recuperato Dybala, affronterà in trasferta il Torino di Walter Mazzarri in un derby che appare quanto meno molto interessante. In seguito sono elencate le probabili formazioni della 25esima giornata di Serie A:

-Udinese-Roma (Sabato 17/02, Ore 15.00)

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Maxi Lopez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Halfredsson, Lasagna

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gonalons, Karsdorp, Silva

-Chievo-Cagliari (Sabato 17/02, Ore 18.00)

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Cacciatore, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Andreolli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; João Pedro; Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cigarini, Romagna

-Genoa-Inter (Sabato 17/02, Ore 20.45)

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Pereira, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Taarabt, Rossi, Veloso, Izzo, Biraschi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Karamoh; Eder.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Icardi, Miranda, Perisic

-Torino-Juventus (Domenica 18/02, Ore 12.30)

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso, N’Koulou, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Belotti, Niang.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cuadrado, Matuidi, Barzagli, Lichtsteiner

-Benevento-Crotone (Domenica 18/02, Ore 15.00)

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Costa, Letizia; Memushaj, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola.

Squalificati: Lucioni | Indisponibili: Antei, Cataldi

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Tumminello, Stoian

-Bologna-Sassuolo (Domenica 18/02, Ore 15.00)

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, De Maio, Gonzalez, Torosidis; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Destro, Di Francesco.

Squalificati: Mbaye, Masina, Palacio | Indisponibili: Da Costa, Verdi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Letschert, Biondini, Matri, Missiroli

-Napoli-Spal (Domenica 18/02, Ore 15.00)

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Milik, Chiriches, Ghoulam

SPAL (3-5-1-1): Meret; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Grassi, F. Costa; Kurtic; Antenucci.

Squalificati: Mattiello | Indisponibili: Borriello, Schiavon, Konate, Cionek

-Atalanta-Fiorentina (Domenica 18/02, Ore 18.00)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Rizzo

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Laurini

-Milan – Sampdoria (Domenica 18/02, Ore 20.45)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Locatelli, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Squalificati: Kessié | Indisponibili: Conti, Kalinic, Storari

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano, Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

Squalificati: Belec | Indisponibili: Praet

-Lazio-Verona (Lunedì 19/02, Ore 20.45)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Squalificati: Lucas Leiva | Indisponibili: Di Gennaro

VERONA (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares; Aarons, Buchel, Valoti, Matos; Petkovic, Kean.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bianchetti, Cerci, A. Ferrari, Zaccagni