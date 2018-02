Wta Dubai: Sara Errani sconfitta in due set da Angelique Kerber (Highlights)

Termina al secondo turno del Wta di Dubai il cammino di Sara Errani. L’azzurra, partita dalle qualificazioni è stata sconfitta dalla tedesca Angelique Kerber, ex n°1 e testa di serie n°6, che si imposta con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e cinque. Buona prestazione ma non abbastanza per tenere testa alla tedesca, che nei quarti di finale affronterà la ceca Karolina Pliskova.

(Q) SARA ERRANI – (6) ANGELIQUE KERBER 4-6 2-6

Secondo turno Wta Dubai (cemento)

14.02 – GAME, SET AND MATCH KERBER! La tedesca conferma il suo periodo di forma e batte una buona Sara Errani, 6-4 6-2 in un’ora e cinque minuti (33′ la durata del secondo parziale)

14.01 – 40-30 e match point

14.00 – Smorzata vincente della tedesca. 30-15

13.58 – DOPPIO BREAK KERBER! Rovescio in rete di Errani e 2-5, con possibilità di chiudere il match

13.57 – Smorzata sbagliata dall’azzurra e nuova palla break per la tedesca

13.56 – 30-30

13.54 – PRIMO CONTRO-BREAK ERRANI. Doppio fallo di Kerber e 2-4

13.54 – 0-40, tre palle per un primo contro-break

13.53 – Rovescio incrociato vincente dell’azzurra e dritto in rete della tedesca. 0-30

13.50 – DOPPIO BREAK KERBER! Dritto lungolinea vincente. 1-4

13.50 – Nulla può Sara Errani contro un altro rovescio della tedesca e palla del doppio break

13.49 – Risposta vincente di rovescio per Kerber. 30-30

13.47 – Tre punti consecutivi della tedesca e 1-3

13.45 – Dritto in rete di Kerber e palla del contro-break. 30-40

13.44 – Lob vincente dell’azzurra. 0-30

13.41 – Game Errani. 1-2

13.40 – 40-30 da 40-0

13.38 – Break confermato a 15. 0-2

13.35 – BREAK KERBER! Sara Errani commette doppio fallo ed è subito sotto in questo secondo parziale. 0-1

13.34 – Kerber chiude con lo smash e si procura subito una chance di break

13.34 – 30-30

13.33 – Inizia il secondo set, ancora l’azzurra al servizio

13.29 – GAME AND FIRST SET KERBER! Largo il dritto di Errani, in seguito ad un altro scambio con molte traiettorie alte. 6-4 dopo 31′ di gioco

13.28 – 40-15, due set point per la tedesca

13.27 – Palla corta vincente dell’azzurra. 15-15

13.24 – BREAK KERBER! Altro dritto sbagliato dall’azzurra e possibilità di chiudere il set. 4-5

13.24 – Gran lungolinea di rovescio per la tedesca. 15-40 e due palle break

13.23 – Dritto in rete per Errani. 15-30

13.21 – Game Kerber. 4-4

13.21 – Il nastro aiuta l’azzurra. 40-15

13.17 – L’azzurra torna a tenere a 0 la battuta. 4-3

13.16 – CONTRO-BREAK ERRANI! Alla seconda chance Kerber manda il dritto in rete, rimettendo il set in parità

13.16 – Doppio fallo della tedesca e tre palle del contro-break

13.15 – Molto bene Errani in risposta. 0-30

13.13 – BREAK KERBER! Scambio con traiettorie molto alte e alla fine è Errani a sbagliare. 2-3

13.12 – Palla break per la tedesca

13.11 – Un po’ di vento disturba ma sul servizio dell’azzurra il game è combattuto. 30-30

13.09 – Risposta larga di rovescio e Kerber tiene a 30. 2-2

13.07 – Colpi profondi e precisi per Errani. 0-15

13.05 – Qualche errore di troppo per la tedesca e quattro punti di fila per l’azzurra. 2-1

13.03 – L’azzurra stecca con il dritto. 0-15

13.02 – Bene anche Kerber al servizio. 1-1

13.00 – Inizia il match e Sara Errani tiene subito a 0 il proprio turno di battuta.

12.55 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatrici in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Sara Errani – Angelique Kerber: i precedenti

US Open 2012 – Cemento – R16 – ERRANI b. Kerber 7-6(5) 6-3

Roland Garros 2012 – Terra battuta – QF – ERRANI b. Kerber 6-3 7-6(2)

Hobart 2012 – Cemento – R16 – KERBER b. Errani 6-1 6-2

Sara Errani a caccia di conferme

Dopo le due vittorie ottenute in Coppa Davis contro la Spagna, l’azzurra sembra aver ritrovato le sensazioni dei giorni migliori, unite al fatto di esser tornata col suo allenatore storico, lo spagnolo Pablo Lozano. Un test molto importante sarà quello odierno, che la vedrà contrapporsi all’ex n°1 tedesca Angelique Kerber, anche lei in netta ripresa dopo un 2017 a dir poco negativo, riuscendo ad aggiudicarsi il torneo di Sydney ed arrivando in semifinale all’Australian Open in questo inizio di 2018. I precedenti sono a favore di Sara Errani, ma risalgono tutti al 2012, ossia durante il miglior periodo della carriera per l’azzurra, in cui raggiunse i suoi migliori risultati a livello Slam: quarti di finale a Melbourne, finale a Parigi (in cui fu sconfitta da Maria Sharapova), terzo turno a Wimbledon e semifinale a New York.