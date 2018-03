Champions League, Roma e Juve ai quarti. L’Italia torna a sorridere!

Notte magica all’Olimpico. La Roma di Eusebio Di Francesco batte lo Shakhtar, con una zampata del suo ariete Edin Dzeko. E vola ai quarti di Champions League! Curiosità è che per la prima volta il bosniaco riesce a superare il turno e arrivare alla fase successiva. Emozioni su emozioni. Da dieci anni, dalla stagione 2007/08 con Spalletti in panchina, l’ambiente giallorosso non viveva tutto questo. Ma ora va oltre. L’ex tecnico del Sassuolo e tra l’altro giocatore della Roma, Di Francesco, porta i suoi a essere una delle otto squadre più forti d’Europa.

Tutto bello e magico. L’Italia, certo, sorride eccome: infatti insieme alla troupe giallorossa, c’è la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo undici anni ecco che ritroviamo due nostri club a lottare per la fase finale della competizione più importante. Si sogna, ma si deve assolutamente farlo. L’orgoglio italiano, dunque, è ritornato. Non siamo ai Mondiali con la Nazionale, ma siamo avanti in Champions League. Ci consoliamo così, anzi dobbiamo partire da qui. Allegri e Di Francesco hanno fatto un lavoro straordinario. Non era affatto semplice. I bianconeri, hanno più esperienza e appreso la mentalità giusta che si deve applicare in questa coppa. Mentre la favola Roma, può giocarsi le sue chance. Venerdì il sorteggio per capire le prossime avversarie.

Ma ora godiamoci questo momento. Pronti a provarci: Liverpool, Manchester City, Barcellona-Chelsea, Besiktas-Bayern Monaco, Siviglia e i campioni in carica del Real Madrid sono avvisate.

NOI VOGLIAMO ANDARE FINO IN FONDO!