Inter, segnali di ripresa dopo il match col Napoli?

Nella partita contro il Napoli la curva ha omaggiato i propri beniamini augurando il buon compleanno con una meravigliosa coreografia a ricordare i 110 anni di storia nerazzura, c’e’ voglia in tutto l’ambiente di arrivare a un traguardo importante quest’anno che si chiama qualificazione in Champions. La partita contro l’undici di Sarri ha fatto rivedere un’Inter certamente solida e compatta, arginare il gioco spumeggiante di Insigne e compagni non e’ cosa facile, Icardi non ha ricevuto palloni utili per dare sfogo al suo fiuto da cecchino, ma nel complesso la squadra ha detto l’impressione di gestire il match in maniera equilibrata. Che stiano passando le nubi che si sono addensate nell’ultimo periodo? Presto per dirlo, di positivo certamente il fatto di aver fermato una squadra che quest’anno sta facendo benissimo.

C’e’ da guarire da quella pareggite che si è ripresentata dopo i nove pareggi collezionati in precedenza, ora in totale sono dieci, numero impressionante se si aggiunge al fatto che l’Inter ha perso solo tre volte, una sola in più di Napoli e Juventus. Il distacco dalla testa della classifica e’ quindi tutta lì, la sfida di domenica contro la Sampdoria sarà la prova del nove per capire se le ambizioni di Champions possono continuare.