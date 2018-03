Napoli, parla Allan: “Rinnovo molto importante per me. Darò sempre il massimo per questa maglia.”

Allan Marques Loreiro, centrocampista simbolo del Napoli ha reso ufficiale il suo rinnovo del contratto fino a giugno 2023. Ha espresso grande felicità e soddisfazione: “Sono molto felice di essere qui a Napoli e anche la mia famiglia lo è. Insieme a mia moglie abbiamo preso questa decisione importante e siamo molto felici di questo. Spero di dare allegria a questa gente che se lo merita. Loro ci daranno la spintta giusta in più, ma non dobbiamo essere troppo frenetici nel voler vincere subito le partite. Dobbiamo restare tranquilli, mancano nove finali ma dobbiamo pensare una gara alla volta: solo così possiamo pensare di vincere il campionato”.

Sulla lotta scudetto: “Dobbiamo fare più punti possibili da qui alla fine. Dobbiamo fare un finale di stagione come l’anno scorso, cercheremo di lavorare al meglio per essere al top della forma in queste ultime giornate. La vittoria contro il Genoa è stata difficile ma lo sapevamo perchè avevano messo in difficoltà numerose squadre. ora dobbiamo guardare avanti. Nel primo tempo abbiamo corso qualche rischio di troppo perchè volevamo chiuderla subito. nella ripresa con più pazienza abbiamo fatto bene. Daremo il 101% delle nostre possibilità. Mancano 27 punti in 9 partite, dobbiamo vincere il più possibile. Lo scontro diretto non so se sarà decisivo perchè prima della Juve mancano ancora tre partite. Prima concentriamoci sul Sassuolo”.