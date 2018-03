Napoli-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere il big match di Serie A, oggi 3 marzo

Serie A 27a giornata: Napoli-Roma, i campani per continuare a credere nel sogno scudetto, i giallorossi per riscattarsi e conquistare l’Europa. La capolista Napoli, reduce dalla sonora vittoria di Cagliari per 5-0, vuole continuare il trend positivo, magari sperando in un passo falso della Juventus impegnata a Roma contro la Lazio. La Roma, invece, non attraversa un buon momento, ed è chiamata al riscatto dopo la brutta prestazione che ha portato alla sconfitta casalinga contro il Milan di Gattuso per 2-0. Le due squadre sono separate da ben 19 punti e hanno due obiettivi completamente diversi, una situazione di classifica che in pochi si sarebbero aspettati all’inizio del campionato.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI- Un solo dubbio di formazione per Maurizio Sarri, ovvero, il capitano Marek Hamsik, colpito dall’influenza. Lo slovacco nella giornata di venerdì non si è allenato, ma è pronto a stringere i denti, ma, nel caso non ce la facesse, sarebbe pronto il polacco Piotr Zielinski a completare il reparto con Jorginho e Allan. In attacco saranno schierati i titolarissimi Mertens, Insigne e Callejon. Spicca, nell’elenco dei convocati, il nome del polacco Arkadiusz Milik, che torna in campo dopo quasi un anno per via del doppio infortunio al crociato. Eusebio Di Francesco, invece, dovrebbe rilanciare dal 1′ Florenzi, Dzeko e De Rossi, reduci dalla panchina nello scorso turno contro il Milan. A centrocampo nessun dubbio, agiranno Strootman e Nainggolan, mentre in attacco, oltre al bosniaco, l’unico sicuro del posto è il giovane turco Cengiz Under, mentre si giocano una maglia Diego Perotti e Stephan El Shaarawy. Torna nell’elenco dei convocati il centrocampista francese Maxime Gonalons.

Nel match di andata, il Napoli sbancò l’Olimpico di Roma per 1-0 grazie alla rete siglata da Lorenzo Insigne, mentre l’ultima vittoria della Roma al San Paolo risale allo scorso campionato, quando la squadra allenata da Luciano Spalletti, conquistò i tre punti trionfando per 3 a 1 con la doppietta di Edin Dzeko e l’egiziano Salah. Per i partenopei andò a segno il difensore senegalese Koulibaly.

NAPOLI-ROMA, COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

Il big match del San Paolo in programma questa sera alle 20,45, sarà trasmesso sia sulla piattaforma satellitare Sky, sui canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Super Calcio, che su Mediaset Premium sul canale Premium Sport. La partita, inoltre, sarà visibile attraverso i servizi streaming Skygo per gli abbonati Sky, e Premium Play per gli abbonati Mediaset Premium.