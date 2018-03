Premier League, Manchester City-Chelsea termina 1-0: Conte si allontana dalla zona Champions

E’ il Manchester City ad aggiudicarsi il big match della 29esima giornata di Premier League contro il Chelsea. Grazie alla rete in apertura di secondo tempo da parte del portoghese Bernardo Silva, la squadra di Guardiola si porta a +18 dal secondo posto momentaneamente occupato dal Liverpool, in attesa del posticipo di lunedì sera in cui il Manchester United farà visita al Crystal Palace. La squadra guidata da Conte, invece, non riesce a replicare al Tottenham, vittorioso nella giornata di sabato contro l’Huddersfield, e si allontana dal quarto posto occupato proprio dagli Spurs, ora avanti di 5 punti

Premier League, Manchester City-Chelsea 1-0: la partita

Formazioni tipo per i due tecnici, con Guardiola che nel suo 4-1-4-1 preferisce Zinchenko a Danilo, e conferma la coppia di centrali Laporte-Otamendi. Conte, invece, per il suo classico 3-4-2-1 opta per un tridente leggero composto da Willian, Hazard e Pedro: un’impostazione decisamente difensivista quella dell’ex tecnico della Nazionale Italiana, che in fase di non-possesso si traduce in un 5-4-1. Un primo tempo che vede, come prevedibile, la predominanza dei padroni di casa sul piano del palleggio (si toccano picchi dell’80% di possesso palla), con il Chelsea che prova a colpire in contropiede; o almeno questa è l’intenzione: il campo, infatti, racconta di un Chelsea totalmente annichilito e tramortito dalla sicurezza con cui i Citizens fanno girare palla, per poi provare a colpire con Bernardo Silva e Sané. E’ proprio l’ex Schalke 04 il protagonista dell’azione da gol più netta del primo tempo, al 27′ minuto, con il suo destro che batte Courtois ma trova Azpilicueta pronto a respingere proprio sulla linea.

Il secondo tempo si apre con il vantaggio immediato dei padroni di casa: bastano meno di 40 secondi, infatti, a Bernardo Silva per depositare alle spalle di Courtois un ottimo cross di De Bruyne, dopo un’azione nata dai piedi di Gundogan e propiziata dall’incertezza di Christensen. Il Chelsea risponde al 54′, con un buon contropiede che viene finalizzato malamente da Moses, che da buona posizione, seppure defilata, decide di mettersi in proprio e tentare un tiro maldestro che si spegne largo alla sinistra di Ederson, invece di provare a servire un compagno meglio piazzato al centro dell’area. I restanti 35 minuti vedono un monologo del City, che si limitano ad amministrare il vantaggio senza affondare il colpo; un atteggiamento che però rischia di pagare caro, dato che è il Chelsea ad avere l’ultima occasione del match, con Alonso che, dal limite dell’area, non centra la porta di sinistro, certificando la sconfitta della propria squadra.

Le altre partite di giornata

Nel corso del pomeriggio si è giocata anche Brighton-Arsenal, terminata 2-1, con i padroni di casa che hanno trovato una vittoria preziosissima in chiave salvezza, dato che ora il terzultimo posto, occupato al momento dal Crystal Palace (impegnato, come già detto, lunedì sera contro il Manchester United), dista 7 punti. Brutta battuta d’arresto, al contrario, per i Gunners, prossimi avversari del Milan in Europa League (andata a San SIro giovedì 8 marzo), a cui non basta il secondo gol di Aubameyang in campionato per recuperare il doppio svantaggio maturato nella prima mezz’ora di gioco.