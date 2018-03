Verona-Chievo apre la serata di questo sabato: al Bentegodi nel classico derby della Scala si affrontano le due compagini venete nel secondo anticipo della ventottesima giornata di Serie A.

Questa sera gli scaligeri hanno urgente bisogno di vittorie al fine di risalire una classifica che parla chiaro: penultima posizione a quota 19 punti, in piena zona retrocessione. Un successo potrebbe rilanciare le ambizioni di salvezza di una squadra che sin dall’inizio di questa stagione ha arrancato e non poco, senza riuscire mai a trovare la giusta quadra.

Di fronte però gli uomini di Pecchia trovano i clivensi che di certo non se la passano meglio: vero è che i cugini sono a debita distanza di ben 6 lunghezze, ma basta poco per essere risucchiati nel vortice della lotta per non retrocedere. Proprio per questo bisognerà non steccare contro l’Hellas, onde evitare di ritrovarsi proprio i “compaesani” a pochissimi punti di distacco.

Nella storia dei due club, il derby Verona-Chievo si disputa per la 19esima volta: bilancio in sostanziale parità con 7 successi scaligeri, altrettanti dei clivensi ed appena 4 pareggi, ultimo dei quali proprio nel più recente confronto in Serie A, nella stagione 2015/16, con il risultato di 1-1. Le due compagini si sono ritrovate poi quest’anno, dopo un anno di stop, in quanto l’Hellas retrocesse in cadetteria.

A dirigere l’incontro Verona-Chievo è stato designato il signor Antonio Damato della sezione di Barletta: gli scaligeri non hanno mai vinto in gare ufficiali arbitrate dal fischietto pugliese. Si segnalano un pareggio e quattro sconfitte nei cinque precedenti con Damato. Più fortunato invece lo score per i clivensi, i quali in quindici precedenti con l’arbitro designato hanno ottenuto sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

Vieni allo #SportExpo: #VeronaChievo a 5€ per gli adulti e 1€ per gli Under 14

Leggi qui ➡ https://t.co/y51qkJ4Z2W#DaiVerona pic.twitter.com/6O3fv2yjRX — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 9 marzo 2018

Verona-Chievo, le probabili formazioni in campo al Bentegodi

Il tecnico dell’Hellas, Fabio Pecchia, dovrà rinunciare a Romulo, appiedato dal Giudice Sportivo, nonché a Valoti e Cerci che in settimana hanno svolto un lavoro differenziato. Il modulo che scenderà in campo questa sera dovrebbe essere un 4-4-2 con Nicolas tra i pali, difesa composta da Caracciolo e Vukovic centrali, con Ferrari e Fares rispettivamente a destra e a sinistra. Centrocampo con Buchel, che sembra essere preferito a Fossati, e Calvano, con Verde, in pole su Aarons, e Matos esterni. Tandem d’attacco composto da Petkovic e Kean.

Il tecnico dei clivensi, Rolando Maran, recupera Inglese, mentre Giaccherini è fortemente in dubbio per il match di questa sera. Il modulo preferito dovrebbe essere il 4-3-1-2, con il solito Sorrentino in porta, difesa composta da Dainelli e Bani centrali, supportati da Cacciatore a destra e Bani a sinistra. Centrocampo a tre composto da Radovanovic vertice basso, con Castro e Hetemaj a sostegno. Birsa pronto a scatenare le incursioni del duo d’attacco completato da Meggiorini ed Inglese.

Ecco le probabili formazioni di Verona-Chievo:

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari A., Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Buchel, Calvano, Matos; Petkovic, Kean. A disposizione: Silvestri, Heurtaux, Bearzotti, Souprayen, Boldor, Felicios, Bianchetti, Zuculini F., Aarons, Fossati, Laner, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Gamberini, Jaroszynski, Cesar, Depaoli, Tomovic, Rigoni, Gaudino, Giaccherini, Bastien, Stepinski, Pucciarelli, Pellissier. Allenatore: Rolando Maran.