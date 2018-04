Benevento-Juventus apre la trentunesima giornata di Serie A: allo stadio Ciro Vigorito si affrontano i sanniti e i bianconeri nella più classica delle sfide testa – coda.

La Vecchia Signora è chiamata a riscattarsi dopo la cocente sconfitta di Champions contro il Real Madrid: la squadra del tecnico Massimiliano Allegri deve giocoforza non perdere la rotta, evitando così che il Napoli, diretto concorrente alla vittoria finale del torneo, possa rosicchiare i quattro punti di vantaggio sinora accumulati da Dybala e compagni.

Non sarà facile fare la partita a Benevento, in particolare per il momentaneo stato di grazia dei padroni di casa, galvanizzati dall’ultimo successo interno di mercoledì contro l’Hellas Verona, nel recupero della ventisettesima giornata, che di fatto tiene aperta ancora qualche residua speranza di salvezza.

Nell’unico confronto Benevento-Juventus, disputatosi nell’attuale stagione all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri si imposero a fatica sui sanniti con il risultato di 2-1, dopo aver rimontato uno svantaggio iniziale siglato da Ciciretti su punizione. Ci pensarono Higuain e Cuadrado a salvare la faccia della Vecchia Signora, che rischiava di arrendersi miseramente agli ospiti.

A dirigere l’incontro Benevento-Juventus è stato designato il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli: sono sette i precedenti dei sanniti con il fischietto laziale, si segnalano 2 successi e 5 sconfitte; solamente due le gare dei bianconeri dirette dall’arbitro in questione, entrambe nell’attuale stagione e che hanno fruttato due successi, ultimo dei quali il 7-0 sul Sassuolo dello scorso 4 febbraio.

Le probabili formazioni di Benevento-Juventus

Il tecnico dei campani, Roberto De Zerbi, sarebbe intenzionato a schierare in campo un modulo a specchio nei confronti dei bianconeri, ossia un 4-2-3-1: tra i pali ritorna Puggioni, Djimsiti e Tosca saranno i centrali di difesa, con Sagna a destra e Venuti a sinistra. A centrocampo Cataldi e Sandro faranno coppia, con il terzetto a sostegno di Diabaté unica punta composto da Guilherme, Djuricic e Brignola. In panchina Iemmello e Coda.

Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, gioca con la migliore formazione a disposizione: unico cambio rispetto alla squadra titolare riguarda la porta, con Szczesny che prenderà il posto di Buffon. Benatia e Rugani saranno i centrali di difesa, esterni Lichtsteiner ed Alex Sandro. A centrocampo potrebbe esserci un possibile turnover: Marchisio dovrebbe tornare di nuovo nei piani, anche se Pjanic e Matuidi sarebbero i maggiori indiziati per un posto da titolare. Khedira si accomoderà inizialmente in panchina, dentro Cuadrado che farà compagnia a Dybala e Mandzukic, chiamati a supportare l’unica punta Gonzalo Higuain, il quale, come affermato in conferenza da Allegri, dovrebbe probabilmente riposare. Se così fosse, dentro Douglas Costa, con il croato spostato in avanti.

Probabili formazioni Benevento-Juventus, sabato 7 aprile 2018

Probabili formazioni Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Cataldi, Sandro; Guilherme, Djuricic, Brignola; Diabaté. A disposizione: Brignoli, Sparandeo, Gyamfi, Rutjens, Billong, Del Pinto, Volpicelli, Viola, Sanogo, Lombardi, Iemmello, Coda. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Probabili formazioni Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disposizione: Buffon, Del Favero, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Howedes, Khedira, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Douglas Costa. Allenatore: Massimiliano Allegri.