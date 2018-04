Fifa, Boban annuncia possibili rivoluzioni alle regole del calcio

Il Var potrebbe essere solo una delle tante rivoluzioni in seno alla Fifa per cambiare il volto al calcio. In questo senso il regolamento potrebbe essere riformato dalla federazione guidata da Gianni Infantino: il vicesegretario generale della Fifa, Boban, ha annunciato quali sono le idee innovative che da Zurigo potrebbero invedere nel futuro prossimo gli eventi calcistici di tutto il mondo. Intervistato dalla Bild, l’ex calciatore del Milan ha presentato le possibili novità: “Stiamo riflettendo sulla possibilità di introdurre il cartellino giallo anche agli allenatori e agli altri tecnici in panchina: piuttosto che procedere direttamente all’allontanamento, l’ammonizione fungerebbe da avvertimento, che si tramuterebbe in espulsione in caso di comportamento reiterato”.

Un’idea particolarmente interessante, ma non è l’unica, secondo quanto dichiarato da Boban: “Accade spesso che si perda tempo prezioso nell’economia di una partita durante una sostituzione, per cui il giocatore sostituito tende a ritardare la sua uscita dal terreno di gioco per guadagnare tempo a favore della proprio squadra.In Fifa crediamo che potrebbe rappresentare un deterrente in questo senso permettere l’uscita del sostituito da qualsiasi punto del campo, secondo le indicazioni del direttore di gara”.

Infine l’ultima novità riguarderebbe un aspetto prettamente tecnico del gioco del calcio, le rimesse dal fondo, che oggi impediscono al portiere di passare il pallone ad un compagno nell’area di rigore. Stando a quanto riportato dal vicesegretario Fifa, si tratta di una regola inutile e da abolire: “Sarebbe più logico che l’estremo difensore abbia la possibilità di gestire la sfera con la collaborazione di un compagno in area e permettere agli avversari di accedere nei 16 metri soltanto al momento del tocco di chi riceve il pallone”.