L’orgoglio del Benevento si abbatte sul Verona di Pecchia

Nel recupero della 27esima giornata il Benevento di Roberto De Zerbi strapazza un Verona apparso sottotono e senza voglia di lottare, la squadra campana nonostante una retrocessione più che scontata gioca con orgoglio ottenendo tre punti che fanno bene al morale.

De Zerbi schiera i suoi con il 4-4-2 preferendo Venuti a Sagna nel ruolo di difensore di destra, in attacco a sorpresa viene schierato dal primo minuto Diabate’ che alla fine risulterà decisivo ai fini del risultato. Nel Verona mister Pecchia si affida ad un 4-4-2 che in fase di attacco si trasforma in 4-3-3, davanti a sorpresa giocano Cerci e Verde nel tentativo di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

La gara si apre nel segno dei padroni di casa che partono a razzo mettendo alle corde gli ospiti che fin da subito dimostrano di non essere in giornata, la dimostrazione di tutto ciò arriva al 27esimo grazie alla splendida rete dal limite di Letizia che fulmina l’incolpevole Silvestri che nulla può sul destro chirurgico del terzino campano. Il Verona non riesce a reagire e continua a subire gli attacchi veementi dei padroni di casa che non si accontentano del vantaggio di misura, la squadra scaligera si salva più volte con affanno e il primo tempo termina con il risultato di 1-0 in favore del Benevento.

Nella ripresa non cambia il copione con il Benevento alla costante ricerca della rete della sicurezza, gli ospiti dal canto suo provano alcuni timidi attacchi che non portano alcuna preoccupazione per la porta del poco impegnato Brignoli. La svolta della gara arriva al 66esimo con il raddoppio dei campani che chiudono così una gara dominata fin dal fischio d’inizio, il colpo di testa della punta colpisce la parte interna della traversa prima di superare la linea di porta. Il Verona non reagisce e subisce la rete che chiude definitivamente la gara ancora per via dello scatenato Diabate’, la punta gira alla grande di destro un cross perfetto dalla destra del sempre convincente Brignola che si conferma uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato.

La gara termina con un sonoro 3-0 in favore del Benevento che non concede repliche, per gli ospiti arriva la contestazione dei circa 50 tifosi presenti in Campania nel tentativo di incitare la propria squadra. Il Benevento onora al meglio un campionato che sembra ormai segnato verso il mesto ritorno tra i cadetti, da sottolineare l’orgoglio e l’attaccamento alla maglia della squadra sannita che non ha mai disdegnato il massimo impegno nonostante una situazione critica. Con la vittoria odierna i campani salgono a quota 13 conquistando così la quarta vittoria in campionato, per il Verona è la sconfitta numero 20 in 30 gare disputate che proietta la squadra scaligera verso la retrocessione in Serie B dopo un solo anno di gloria.

Nella prossima gara il Benevento ospiterà la Juventus che è reduce dalla batosta di Champions contro il Real Madrid, per i sanniti una gara sulla carta proibitiva visto che i bianconeri sono alla ricerca di tre punti fondamentali per tenere a distanza il Napoli di Sarri. Sicuramente sarà una giornata di grande calcio visto che al Ciro Vigorito ci sarà il pienone di spettatori, d’altronde non capita tutti i giorni di affrontare una squadra prestigiosa e vincente come la Juventus di Max Allegri.